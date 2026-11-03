وزير الداخلية اليمني: 21 خبيراً إيرانياً وعناصر من “حزب الله” يدعمون ميليشيا ‏الحوثي

صنعاء-سانا‏

أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان اليوم الثلاثاء وجود 21 خبيراً أجنبياً ‏يعملون مع ميليشيا الحوثي، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني، و7 من ميليشيا ‏حزب الله. ‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن حيدان قوله: إن هؤلاء الخبراء يشاركون في التخطيط ‏العسكري وإدارة العمليات وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية.‏

وأوضح أن مهامهم تشمل الإشراف على منظومات الاتصالات والحرب الإلكترونية ‏وشبكات الإمداد، إلى جانب تنسيق عمليات بحرية مرتبطة باستهداف السفن التجارية ‏في البحر الأحمر. ‏

وحذر حيدان من أن هذا الوجود يمثل تهديداً لأمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة ‏الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تشديد الإجراءات ضد ميليشيا الحوثي وشبكات ‏تمويلها وتسليحها.‏

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت الشهر الماضي عن تقديم ‏إيران دعماً عسكرياً واستخبارياً متواصلاً لميليشيا الحوثي، أسهم في تعزيز قدراتها على ‏استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، عبر توفير التدريب ‏والمعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف.‏