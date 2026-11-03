وزير الداخلية اليمني: 21 خبيراً إيرانياً وعناصر من “حزب الله” يدعمون ميليشيا ‏الحوثي

صنعاء-سانا
أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان اليوم الثلاثاء وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع ميليشيا الحوثي، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني، و7 من ميليشيا حزب الله.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن حيدان قوله: إن هؤلاء الخبراء يشاركون في التخطيط العسكري وإدارة العمليات وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية.
وأوضح أن مهامهم تشمل الإشراف على منظومات الاتصالات والحرب الإلكترونية وشبكات الإمداد، إلى جانب تنسيق عمليات بحرية مرتبطة باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
وحذر حيدان من أن هذا الوجود يمثل تهديداً لأمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تشديد الإجراءات ضد ميليشيا الحوثي وشبكات تمويلها وتسليحها.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت الشهر الماضي عن تقديم إيران دعماً عسكرياً واستخبارياً متواصلاً لميليشيا الحوثي، أسهم في تعزيز قدراتها على استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، عبر توفير التدريب والمعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف.