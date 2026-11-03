مصرع شخص وإصابة 3 جراء تصادم مروحيتين في نيبال

‏ كاتمندو-سانا

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون اليوم الثلاثاء، جراء تصادم طائرتين مروحيتين ‏في نيبال خلال هبوطهما في منطقة جبال “إيفرست”.‏

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وذكر موقع “هندوستان تايمز” أن سائحاً هندياً قتل في الحادث الذي تصادمت فيه ‏مروحيتان تتبعان لشركتي “إير ديناستي” و”فيشتال إير”.‏

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ووقع الحادث خلال محاولة المروحيتين الهبوط على المنصة ذاتها، في حين أوضحت ‏هيئة الطيران المدني في نيبال، أن “التقارير الأولية تشير إلى وجود سوء تواصل بين ‏الطيارين، إذ تقع المنطقة خارج نطاق التغطية الذي يوفره برج المراقبة الجوية في ‏مطار لوكلا، ما يفرض على الطيارين التواصل المباشر مع بعضهم البعض”.‏

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ويُعد مطار لوكلا، الواقع في منطقة خومبو شرقي نيبال، البوابة الجوية الرئيسية ‏للمتجهين إلى منطقة إيفرست، ويُعرف بصعوبة الهبوط والإقلاع فيه بسبب موقعه ‏الجبلي ومدرجه القصير والظروف الجوية المتغيرة.

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‏ كما تتطلب الحركة الجوية في المنطقة تنسيقاً مباشراً بين الطيارين، ولا سيما في ‏المواقع التي لا تشملها تغطية برج المراقبة، ما يزيد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة ‏الجوية.‏