كاتمندو-سانا
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون اليوم الثلاثاء، جراء تصادم طائرتين مروحيتين في نيبال خلال هبوطهما في منطقة جبال “إيفرست”.
وذكر موقع “هندوستان تايمز” أن سائحاً هندياً قتل في الحادث الذي تصادمت فيه مروحيتان تتبعان لشركتي “إير ديناستي” و”فيشتال إير”.
ووقع الحادث خلال محاولة المروحيتين الهبوط على المنصة ذاتها، في حين أوضحت هيئة الطيران المدني في نيبال، أن “التقارير الأولية تشير إلى وجود سوء تواصل بين الطيارين، إذ تقع المنطقة خارج نطاق التغطية الذي يوفره برج المراقبة الجوية في مطار لوكلا، ما يفرض على الطيارين التواصل المباشر مع بعضهم البعض”.
ويُعد مطار لوكلا، الواقع في منطقة خومبو شرقي نيبال، البوابة الجوية الرئيسية للمتجهين إلى منطقة إيفرست، ويُعرف بصعوبة الهبوط والإقلاع فيه بسبب موقعه الجبلي ومدرجه القصير والظروف الجوية المتغيرة.
كما تتطلب الحركة الجوية في المنطقة تنسيقاً مباشراً بين الطيارين، ولا سيما في المواقع التي لا تشملها تغطية برج المراقبة، ما يزيد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة الجوية.
مصرع شخص وإصابة 3 جراء تصادم مروحيتين في نيبال
كاتمندو-سانا