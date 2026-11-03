اليمن.. ميليشيا الحوثي تنفذ 164 انتهاكاً خلال الـ48 ساعة الماضية

عدن-سانا

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وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 164 جريمة ‏وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال ‏الساعات الـ48 الماضية، وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار، وتشديد ‏القيود المفروضة على حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية.‏

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء: إن ‏ميليشيا الحوثي أطلقت خلال الفترة المذكورة نحو 450 مقذوفاً على أحياء ‏ومناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 28 مدنياً، بينهم خمسة ‏أطفال وثلاث نساء، وإصابة 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و6 نساء، إضافة ‏إلى 10 من العاملين في القطاع الصحي ضمن حصيلة المصابين.‏

وأوضح التقرير أن الوقائع الموثقة شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص، ‏وارتكاب مجزرتين بحق المدنيين، والاختطاف والاحتجاز، واستهداف ‏الأحياء السكنية والطرقات العامة وطواقم الإسعاف والمركبات الخاصة، إلى ‏جانب رصد عمليات استقطاب وتجنيد لشباب من فئة المهمّشين.‏

وبحسب التقرير، طالت الأضرار 51 منزلاً، ومنشآت صحية، من بينها عشرة ‏منازل دُمرت كلياً، وشملت المناطق المتضررة مديرية المسراخ وقرى دُبا، ‏وقرى أدود بمديرية صبر الموادم، فيما تضررت 12 مركبة خاصة ‏للمواطنين.‏

كما وثق الفريق الميداني حملة اختطافات واسعة نفّذتها ميليشيا الحوثي في ‏مناطق الحوبان والتربة والساحل الغربي، طالت 16 مواطناً نُقلوا إلى جهات ‏مجهولة.‏

وكان 14 يمنياً قتلوا وأُصيب 25 آخرون أمس، جراء سقوط ‏صاروخ ‏باليستي عقب فشل إطلاقه من قبل ميليشيا ‏الحوثي، جنوبي محافظة تعز في ‏اليمن، إضافة لمقتل 5 ‏أشخاص، وإصابة 15 أيضاً في ‏قصف استهدف مركز ‏السقية ‏الصحي بمحافظة ‏لحج جنوب غرب البلاد.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقريرها الصادر يوم الأحد ‏الماضي، ارتكاب ميليشيا الحوثي 53 جريمة وانتهاكاً بحق ‏المدنيين والأعيان ‏المدنية في محافظة تعز، إضافة إلى إطلاق نحو 417 مقذوفاً على ‏مناطق ‏سكنية، خلال الساعات الـ48 الماضية، في تصعيد تزامن مع استمرار ‏الحصار ‏وعرقلة حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية.‏