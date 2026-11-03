اليمن.. ميليشيا الحوثي تنفذ 164 انتهاكاً خلال الـ48 ساعة الماضية

عدن-سانا
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 164 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار، وتشديد القيود المفروضة على حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء: إن ميليشيا الحوثي أطلقت خلال الفترة المذكورة نحو 450 مقذوفاً على أحياء ومناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 28 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، وإصابة 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى 10 من العاملين في القطاع الصحي ضمن حصيلة المصابين.
وأوضح التقرير أن الوقائع الموثقة شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص، وارتكاب مجزرتين بحق المدنيين، والاختطاف والاحتجاز، واستهداف الأحياء السكنية والطرقات العامة وطواقم الإسعاف والمركبات الخاصة، إلى جانب رصد عمليات استقطاب وتجنيد لشباب من فئة المهمّشين.
وبحسب التقرير، طالت الأضرار 51 منزلاً، ومنشآت صحية، من بينها عشرة منازل دُمرت كلياً، وشملت المناطق المتضررة مديرية المسراخ وقرى دُبا، وقرى أدود بمديرية صبر الموادم، فيما تضررت 12 مركبة خاصة للمواطنين.
كما وثق الفريق الميداني حملة اختطافات واسعة نفّذتها ميليشيا الحوثي في مناطق الحوبان والتربة والساحل الغربي، طالت 16 مواطناً نُقلوا إلى جهات مجهولة.
وكان 14 يمنياً قتلوا وأُصيب 25 آخرون أمس، جراء سقوط صاروخ باليستي عقب فشل إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي، جنوبي محافظة تعز في اليمن، إضافة لمقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 أيضاً في قصف استهدف مركز السقية الصحي بمحافظة لحج جنوب غرب البلاد.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقريرها الصادر يوم الأحد الماضي، ارتكاب ميليشيا الحوثي 53 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، إضافة إلى إطلاق نحو 417 مقذوفاً على مناطق سكنية، خلال الساعات الـ48 الماضية، في تصعيد تزامن مع استمرار الحصار وعرقلة حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية.