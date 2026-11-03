الصين وإندونيسيا تختتمان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب

‏ ‏بكين-سانا‏

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اختتمت الصين وإندونيسيا تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب بين قواتهما البرية، حمل اسم “السكين الحاد 2026″، في ‏مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.‏

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وذكرت وكالة “شينخوا”، أنه خلال التدريب نُظّم أفراد القوات المشاركة من البلدين ضمن مجموعات مختلطة، ونفذوا ‏تدريبات تخصصية على التنسيق التكتيكي ومناورات شاملة، كما تعاونوا في تنفيذ مهام رئيسة، شملت عمليات الإنقاذ ‏البرية والمائية وعمليات التطهير المنسقة.‏

وانطلق التدريب في 27 تشرين الأول الماضي، في إطار برنامج التبادلات العسكرية المقرر بين جيشي البلدين لعام ‌‏2026، بهدف تعزيز قدراتهما في التدريبات الموجهة نحو القتال الفعلي.‏

ويُعد هذا التدريب النسخة الثالثة من سلسلة تدريبات “السكين الحاد” المشتركة بين جيشي البلدين، ومن المتوقع أن يسهم ‏في تعزيز الصداقة التقليدية والتبادلات والتعاون العسكري بينهما، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار ‏الإقليميين.‏