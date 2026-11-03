الصين وإندونيسيا تختتمان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب

بكين-سانا
اختتمت الصين وإندونيسيا تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب بين قواتهما البرية، حمل اسم “السكين الحاد 2026″، في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.
وذكرت وكالة “شينخوا”، أنه خلال التدريب نُظّم أفراد القوات المشاركة من البلدين ضمن مجموعات مختلطة، ونفذوا تدريبات تخصصية على التنسيق التكتيكي ومناورات شاملة، كما تعاونوا في تنفيذ مهام رئيسة، شملت عمليات الإنقاذ البرية والمائية وعمليات التطهير المنسقة.
وانطلق التدريب في 27 تشرين الأول الماضي، في إطار برنامج التبادلات العسكرية المقرر بين جيشي البلدين لعام 2026، بهدف تعزيز قدراتهما في التدريبات الموجهة نحو القتال الفعلي.
ويُعد هذا التدريب النسخة الثالثة من سلسلة تدريبات “السكين الحاد” المشتركة بين جيشي البلدين، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الصداقة التقليدية والتبادلات والتعاون العسكري بينهما، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.