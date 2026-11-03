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مباحثات هاتفية مصرية أردنية كويتية حول مستجدات ‏الأوضاع الإقليمية‏

موقع 2 مباحثات هاتفية مصرية أردنية كويتية حول مستجدات ‏الأوضاع الإقليمية‏
وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والأردني ‏أيمن الصفدي

القاهرة-سانا‏

بحث وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والأردني ‏أيمن الصفدي هاتفياً اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع ‏الإقليمية وجهود خفض التصعيد.‏
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وذكر السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة ‏الخارجية المصرية في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني ‏للوزارة أن الوزيرين عبدالعاطي ‏والصفدي تناولا في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية ‏والجهود الحالية المبذولة لخفض التصعيد، مؤكدين أهمية ‏ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ما يسهم في ‏الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.‏
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من جهة ثانية صرح زكي أن عبدالعاطي تناول في اتصال ‏آخر مع وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح ‏التطورات الأخيرة بالمنطقة والجهود والتحركات الجارية ‏لمنع التصعيد.‏
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وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية تكثيف الاتصالات ‏والجهود لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة ‏اللازمة للدفع بالتهدئة وإعلاء التفاوض ودعم المسارات ‏السياسية.‏
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وتأتي هذه الاتصالات لبحث ‏احتواء التصعيد في المنطقة ‏والتأكيد على التمسك بالحلول الدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار في ‏الشرق الأوسط.‏

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