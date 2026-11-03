مباحثات هاتفية مصرية أردنية كويتية حول مستجدات ‏الأوضاع الإقليمية‏

القاهرة-سانا
بحث وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والأردني أيمن الصفدي هاتفياً اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد.
وذكر السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للوزارة أن الوزيرين عبدالعاطي والصفدي تناولا في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الحالية المبذولة لخفض التصعيد، مؤكدين أهمية ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
من جهة ثانية صرح زكي أن عبدالعاطي تناول في اتصال آخر مع وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الأخيرة بالمنطقة والجهود والتحركات الجارية لمنع التصعيد.
وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية تكثيف الاتصالات والجهود لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة اللازمة للدفع بالتهدئة وإعلاء التفاوض ودعم المسارات السياسية.
وتأتي هذه الاتصالات لبحث احتواء التصعيد في المنطقة والتأكيد على التمسك بالحلول الدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.