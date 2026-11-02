الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 322 من ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

عدن-سانا



أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل وإصابة نحو 322 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 951 عملية بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.



وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: إن الاستهدافات طالت تجمعات ميليشيا الحوثي وتحركاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها وآلياتها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، وشملت الجبهات الشمالية وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء، إضافة إلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.



وفي محافظة تعز، أشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصلان خوض المعارك القتالية، متصديتين لهجمات الميليشيا ومستهدفتين مواقعها وتحركاتها ومصادر نيرانها، ومكبدتين إياها خسائر في الأفراد والعتاد.



وأضاف أنه بالتوازي مع الأعمال القتالية وتطويرها من المواقع التي تمت استعادتها خلال الـ48 ساعة الماضية في جبهة الجوف، تواصل وحدات الهندسة العسكرية تطهير المناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة، للحد من مخاطرها على المدنيين وتأمين المناطق التي تستكمل فيها أعمال التطهير.



وأكد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الأحد، مقتل وإصابة نحو 500 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 169 آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1272 عملية استهداف على عدة جبهات ضمن عملية “فجر اليمن”.