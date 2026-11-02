مصرع سبعة مهاجرين خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية

مدريد-سانا



أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الإثنين، العثور على جثتي مهاجرين على متن قارب مطاطي كان متجهاً إلى جزر الكناري الإسبانية، إضافة لخمسة آخرين لقوا مصرعهم خلال الرحلة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية قولها: إن “إحدى سفنها اعترضت القارب الذي كان يقل 132 شخصاً، وعلى متنه الجثتان”.



بدوره ذكر متحدث باسم الهيئة، أن بعض الركاب أفادوا بأن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم خلال الرحلة، وأُلقيت جثثهم في البحر، مضيفاً أن القارب الذي كان على متنه 120 رجلاً و12 امرأة، نُقل إلى ميناء أريثيفي في جزيرة لانثاروتي.



وقال المسؤول الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيخو على منصة إكس: “أسوأ التوقعات تتحقق، فطريق الأطلسي يحصد الأرواح مرة أخرى، وهذه المرة قبالة سواحل لانثاروتي”، داعياً الحكومة المركزية إلى توفير مزيد من الموارد للتعامل مع الأزمة الإنسانية.

إنقاذ قارب ونقل مهاجرين

بالمقابل، جرى إنقاذ قارب ثان كان يقل 59 شخصاً اليوم، بينما نُقل 107 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم ثلاثة قاصرين، إلى جزيرة إل هييرو ليل أمس.



وكان خفر السواحل الإسباني أعلن في 3 أيلول الماضي أن 80 مهاجراً غير شرعي لقوا مصرعهم إثر غرق القارب الذي كان يقلهم، والذي أبحر من سواحل غامبيا متجهاً إلى جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا.



وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 8970 مهاجراً إلى الجزر من طريق البحر بين الأول من كانون الثاني و15 تشرين الأول الماضيين، بانخفاض نسبته 33,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.