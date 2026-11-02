مقتل 5 فلسطينيين في قطاع غزة واعتقال 9 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قتل خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي ‏مناطق في قطاع غزة، فيما اعتقل تسعة في الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 4 فلسطينيين قتلوا، جراء قصف الاحتلال ‏مناطق في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشرق قرية المصدر وسطه، ‏وحيي تل الهوى والزيتون في مدينة غزة، فيما قتل آخر متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال ‏في خان يونس أمس الأحد.‏

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال مركبة في مدينة غزة.‏

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها أحياء في ‏مدينة نابلس، وقرية بيت ريما ومخيم الأمعري في رام الله والبيرة، وبلدتي قباطية وقرية ‏عصيرة جنوب جنين.‏

‏ وأصيب مسن بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية قرب رأس كركر، ‏غرب رام الله.‏

فيما أحرق مستوطنون أراضي زراعية في منطقة البدون بقرية إسكاكا شرق سلفيت.‏

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت أن مستوطنين نفذوا 1369 اعتداءً ‏على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال تشرين الأول الماضي، ‏بارتفاع بنسبة 111.6% مقارنة بشهر أيلول السابق له.‏