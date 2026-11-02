مقتل 5 فلسطينيين في قطاع غزة واعتقال 9 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قتل خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة، فيما اعتقل تسعة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 4 فلسطينيين قتلوا، جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشرق قرية المصدر وسطه، وحيي تل الهوى والزيتون في مدينة غزة، فيما قتل آخر متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال في خان يونس أمس الأحد.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال مركبة في مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها أحياء في مدينة نابلس، وقرية بيت ريما ومخيم الأمعري في رام الله والبيرة، وبلدتي قباطية وقرية عصيرة جنوب جنين.
وأصيب مسن بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية قرب رأس كركر، غرب رام الله.
فيما أحرق مستوطنون أراضي زراعية في منطقة البدون بقرية إسكاكا شرق سلفيت.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت أن مستوطنين نفذوا 1369 اعتداءً على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال تشرين الأول الماضي، بارتفاع بنسبة 111.6% مقارنة بشهر أيلول السابق له.