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مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على قطاع غزة وإصابات في الضفة الغربية

غزة أرشيف مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على قطاع غزة وإصابات في الضفة الغربية
قصف إسرائيلي على غزة- أرشيف- وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الإثنين، فيما أصيب آخرون باختناقات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية قرية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مجمع ناصر الطبي قوله: إنّ فلسطينياً قتل اليوم متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي على نقطة هيئة المعابر بمواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل بضعة أيام.

وفي السياق، أُصيب طلاب مدرسة بحالات اختناق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، حيث قام الجنود بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المدرسة.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق الله لاقتحامات متواصلة من الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص من بلدة زعترة شرق بيت لحم ونابلس، وبيت ريما ومخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة.

وكان ثمانية فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخرون أمس الأحد، في قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب القطاع. ‏

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