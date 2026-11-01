هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بجسم غريب في مضيق هرمز

لندن-سانا
أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية (UKMTO) بتلقيها، مساء اليوم الأحد، بلاغاً عن حادثة بحرية في مضيق هرمز، بعد تلقي ربان سفينة تجارية نداء استغاثة عبر قناة الاتصال البحرية (VHF 16)، يفيد بتعرض سفينة أخرى للإصابة بجسم غريب.
ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، ريثما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.
وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول إصابة سفينة بمقذوف واندلاع حريق على متنها، جنوب جزيرة لافان الإيرانية في الخليج العربي.