هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بجسم غريب في مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) بتلقيها، مساء اليوم الأحد، بلاغاً ‏عن حادثة بحرية في مضيق هرمز، بعد تلقي ربان سفينة تجارية نداء استغاثة عبر قناة ‏الاتصال البحرية (‏VHF 16‌‏)، يفيد بتعرض سفينة أخرى للإصابة بجسم غريب.‏

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي ‏أنشطة أو تحركات مشبوهة، ريثما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات ‏الحادثة.‏

‏ وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول إصابة سفينة بمقذوف واندلاع حريق على متنها، ‌‏جنوب جزيرة لافان الإيرانية في الخليج العربي.‏