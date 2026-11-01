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هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بجسم غريب في مضيق هرمز

photo 2026 11 01 22 07 07 هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بجسم غريب في مضيق هرمز
تعرض سفينة للإصابة بجسم غريب-مضيق هرمز-الأناضول

لندن-سانا‏

أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) بتلقيها، مساء اليوم الأحد، بلاغاً ‏عن حادثة بحرية في مضيق هرمز، بعد تلقي ربان سفينة تجارية نداء استغاثة عبر قناة ‏الاتصال البحرية (‏VHF 16‌‏)، يفيد بتعرض سفينة أخرى للإصابة بجسم غريب.‏

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي ‏أنشطة أو تحركات مشبوهة، ريثما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات ‏الحادثة.‏

‏ وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول إصابة سفينة بمقذوف واندلاع حريق على متنها، ‌‏جنوب جزيرة لافان الإيرانية في الخليج العربي.‏

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