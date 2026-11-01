القوات اليمنية: مقتل وإصابة 500 من ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة نحو 500 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 169 آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1272 عملية استهداف على عدة جبهات، في الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن” المستمرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”: إن الاستهدافات طالت قيادات وتجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي، وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل تحركها وإمدادها.

وأضاف: إن هذه الاستهدافات، بالتزامن مع العمليات القتالية لوحدات القوات المسلحة، أسهمت في إلحاق خسائر بقدرات الميليشيا، وإسناد تقدم القوات واستعادة مواقع في جبهة الجوف، مشيراً إلى استمرار العمليات على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وفي محافظة تعز، أشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصلان مواجهة ميليشيا الحوثي، بدعم من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، وتوجهان ضربات لتحركات الميليشيا وتعزيزاتها.

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس السبت مقتل وإصابة 427 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 142 آلية وعربة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1119 عملية استهداف على عدة جبهات، ضمن عملية “فجر اليمن”.