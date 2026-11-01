هيئة الأسرى الفلسطينيين: أوضاع صحية صعبة ‏للأسرى في سجن جلبوع

القدس المحتلة-سانا‏

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ‏اليوم الأحد، أن الأسرى المرضى في سجن “جلبوع” ‏الإسرائيلي يواجهون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة ‏نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي وحرمانهم من ‏العلاج.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها ‏في بيان: إن هذا الواقع المتردي لم يشهد أي تحسّن، بل ‏لا يزال على حاله دون تغيير، ما يضاعف من معاناة ‏الأسرى المرضى ويضع حياتهم أمام مخاطر متزايدة، ‏الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير الرعاية الطبية ‏وإجراء الفحوصات والعلاجات اللازمة لهم بشكل ‏عاجل ودون أي تأخير.‏

وكانت الهيئة أكدت في ال 23 من أيلول الماضي أنّ ‏أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف ‏احتجاز قاسية، تتخللها اعتداءات متكررة من قبل ‏سلطات الاحتلال وحرمان من الرعاية الطبية ‏والاحتياجات الأساسية.‏