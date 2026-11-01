هيئة الأسرى الفلسطينيين: أوضاع صحية صعبة ‏للأسرى في سجن جلبوع

القدس المحتلة-سانا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الأسرى المرضى في سجن “جلبوع” الإسرائيلي يواجهون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في بيان: إن هذا الواقع المتردي لم يشهد أي تحسّن، بل لا يزال على حاله دون تغيير، ما يضاعف من معاناة الأسرى المرضى ويضع حياتهم أمام مخاطر متزايدة، الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات والعلاجات اللازمة لهم بشكل عاجل ودون أي تأخير.
وكانت الهيئة أكدت في ال 23 من أيلول الماضي أنّ أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية، تتخللها اعتداءات متكررة من قبل سلطات الاحتلال وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية.