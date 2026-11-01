غوتيريش يدين مقتل موظف أممي يمني أثناء احتجازه ‏لدى ميليشيا الحوثي

نيويورك-سانا‏

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش مقتل ‏الموظف اليمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ‏محمد الشامي، أثناء احتجازه لدى ميليشيا الحوثي في ‏اليمن.‏

وبحسب موقع أنباء الأمم المتحدة قال المتحدث باسم ‏الأمين العام ستيفان دوجاريك في ‏بيان صحفي أمس ‏السبت: إن الملابسات المحيطة بهذه المأساة ‏المروعة لا ‏تزال غير واضحة، مشيراً إلى أن الحوثيين، ‏منذ اعتقاله ‏لم يقدموا معلومات عن صحته أو دليلاً على ‏حياته رغم ‏المطالب المتكررة من الأمم المتحدة.‏

وذكر دوجاريك أن المنظمة تسعى بشكل عاجل ‏للحصول على ‏إجابات من ميليشيا الحوثي حول ظروف مقتله، داعياً ‏لإجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف ‏وشامل.‏

في سياق متصل، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق ‏الإنسان فولكر تورك بإجراء تحقيق عاجل ومستقل ‏وشامل في ملابسات الحادثة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب ‏الإفصاح عن جميع السجلات ذات الصلة الطبية ‏والمتعلقة بالاحتجاز، والحفاظ على الأدلة، والتدقيق ‏المستقل في أي سبب معلن للوفاة.‏

وأعرب تورك عن القلق البالغ بشأن سلامة أفراد الأمم ‏المتحدة الآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومنهم ‌‏7 من موظفي مكتبه، فضلاً عن عاملين في المجال ‏الإنساني ومن المجتمع المدني، داعياً إلى الإفراج ‏الفوري وغير المشروط عنهم، مشدداً على ضرورة أن ‏تضمن ميليشيا الحوثي سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية ‏وتوفير الرعاية الصحية لهم.‏

وتوفي الموظف الأممي محمد الشامي قبل أكثر من ‏شهر لكن لم يتم إبلاغ أسرته إلا مؤخراً، وذلك بعد ‏احتجازه تعسفياً لدى الحوثيين منذ 6 حزيران 2024، ‏لتسجل المنظمة بذلك ثاني حالة وفاة لموظف تابع لها ‏داخل معتقلات ميليشيا الحوثي بعد وفاة زميل له في ‏برنامج الأغذية العالمي في شباط 2025.‏