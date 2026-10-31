“كوب 17”.. 200 دولة تتفق على تسريع حماية الطبيعة وسط خلافات حول التمويل

يريفان–سانا

اتفقت نحو 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي “كوب17” في العاصمة الأرمينية يريفان، على نصين رئيسين يهدفان إلى إعادة الجهود الدولية لحماية الطبيعة إلى مسارها الصحيح.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن النصين يهدفان إلى تسريع تنفيذ الأهداف المتفق عليها بحلول عام 2030، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة التي كشفت استمرار الخلافات بشأن التمويل والإعانات الضارة بالبيئة وآليات تنفيذ الالتزامات.

وأُقر النصان خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التي انعقدت ليل الجمعة السبت، فيما أشار النقاش الذي أعقب إقرارهما إلى صعوبة التوصل إلى تسويات بشأن عدد من الملفات العالقة.

أهداف بيئية متعثرة

ويتعلق النص الأول بالتقييم العالمي لاتفاق “كونمينغ-مونتريال” للتنوع البيولوجي المبرم عام 2022، والذي يتضمن 23 هدفاً يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، أبرزها حماية 30 بالمئة من الأراضي والمحيطات، ومكافحة التلوث، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة.

ويهدف التقييم إلى دفع الدول نحو تسريع تنفيذ هذه الالتزامات، في ظل تأخر معظم الأهداف عن المسار المحدد لتحقيقها، كما تناولت المفاوضات الإعانات والحوافز المالية المقدمة لأنشطة تضر بالطبيعة، ولا سيما التنقيب عن النفط واستخراجه.

تمويل يثير الخلافات

وركز النص الثاني على تمويل حماية التنوع البيولوجي، وتحديد الجهات التي ينبغي أن تتحمل تكاليف تنفيذ الأهداف المالية لعام 2030، وسط خلافات بشأن توسيع قائمة الدول المانحة التي لم تُحدّث منذ عام 2006.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع الاقتصادات الكبرى، ولا سيما الصين، بالانضمام إلى القائمة، فيما اقترحت مسودة القرار إتاحة إدراج الدول طوعاً.

كذلك واجهت الجهود الرامية إلى تفعيل “صندوق كالي”، المعني بمشاركة المنافع المالية الناجمة عن استخدام البيانات الجينية للكائنات الحية، صعوبات، مع تأجيل قرارات أساسية بشأن آلية عمله إلى عام 2028.

وشهد المؤتمر خلافات بشأن الاستناد إلى البيانات العلمية في صياغة السياسات البيئية، فيما اعتبرت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو أن النتائج لا ترقى إلى مستوى التحديات، رغم الترحيب بالتوافق على النصين.

ويأتي المؤتمر في إطار تنفيذ اتفاق “كونمينغ-مونتريال”، الذي يشكل الإطار العالمي الرئيس لحماية التنوع البيولوجي حتى عام 2030، على غرار الدور الذي يؤديه اتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ.

وحدد المشاركون الإكوادور لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي عام 2028، وسط تحديات تتعلق بتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تضمن وقف تراجع التنوع البيولوجي.

وكان برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أعلن في تقرير له في كانون الثاني الماضي بعنوان “حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026″، أنه “مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولاراً على تدميرها”، داعياً إلى تحول سياسي كبير نحو توسيع نطاق الحلول التي تفيد العالم الطبيعي، وتدعم الاقتصاد في الوقت نفسه.