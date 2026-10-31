زيلينسكي يطالب واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت بصورة عاجلة

كييف-سانا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بإيجاد حلول عاجلة لتسريع تزويد بلاده بصواريخ “باتريوت” الاعتراضية من طراز (PAC-3)، مشيراً إلى حاجة أوكرانيا إلى 500 صاروخ لتوفير الحماية الجوية خلال أشهر الشتاء المقبل، في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي اليوم السبت عبر “تلغرام”: إن “توفير هذه الصواريخ يمثل أمراً أساسياً لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية، ولا سيما أن عمليات التوريد قد تستغرق عدة سنوات”، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى إيجاد آليات تتيح تسليمها بصورة عاجلة.

وأوضح أن بلاده طلبت من واشنطن حزمة مساعدات دفاعية شتوية تتضمن 100 صاروخ اعتراضي لمنظومات باتريوت، تكفي لمدة شهر، مشيراً إلى أن توفير 500 صاروخ من شأنه تعزيز الحماية الجوية لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

ولفت زيلينسكي إلى أن البنية التحتية الحيوية للطاقة في بلاده تعرضت لأكثر من 30 هجوماً روسياً خلال العامين الماضيين، متهماً موسكو باستهداف محطات الكهرباء وأنظمة التدفئة وإمدادات المياه والجسور والمناطق السكنية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يمتلكون مخزونات من منصات إطلاق صواريخ (PAC-3)، داعياً إلى توفيرها لأوكرانيا خلال شتاء 2026-2027، مع إمكانية العمل لاحقاً على تجديد مخزونات الدول الشريكة.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والإدارة الأمريكية على منح الإذن اللازم، مطالباً برفع القيود وتسريع إجراءات توفير الصواريخ، لضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت أمس الجمعة على صفقة بيع عسكرية محتملة لأوكرانيا تتضمن 500 صاروخ اعتراضي متطور من طراز “باتريوت PAC-3 MSE” ومعدات وخدمات دعم مرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار.