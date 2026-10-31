محكمة أمريكية تحكم بالسجن 30 شهراً على رجلين صينيين بتهمة ‏التجسس لصالح بكين

واشنطن-سانا
قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسجن رجلين صينيين، لمدة 30 شهراً بعد إقرارهما بمحاولة تجنيد أفراد من الجيش الأمريكي للتجسس لصالح بكين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الجمعة: إن الرجلين مارسا أنشطة استخباراتية سرية داخل الولايات المتحدة، شملت تسهيل عمليات تسليم سرية للأموال مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وأضافت الوزارة، أنهما جمعا معلومات عن أفراد ومنشآت عسكرية أمريكية، وسعيا إلى تجنيد عناصر استخباراتية من داخل صفوف الجيش الأمريكي.
وأوضحت الوزارة أن الرجلين عملا، منذ أيار عام 2021 على الأقل، لصالح جهة تابعة للحكومة الصينية، مسؤولة عن تنفيذ عمليات استخباراتية خارجية وأنشطة مكافحة التجسس.
وأُلقي القبض على الرجلين في حزيران عام 2025، وأقرا بالذنب في تهمتي التآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار وزير العدل الأمريكي، والعمل بهذه الصفة دون تقديم الإخطار المطلوب.
يشار إلى أن الصين دعت الولايات المتحدة في أيلول الماضي إلى وقف جميع أنشطتها التجسسية ضدها، رداً على تصريح أدلى به نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل إليس، وأقر فيه بأن الولايات المتحدة منخرطة في مجموعة واسعة من أعمال التجسس ضد الصين، ما يشمل الشركات الصينية.