محكمة أمريكية تحكم بالسجن 30 شهراً على رجلين صينيين بتهمة ‏التجسس لصالح بكين

واشنطن-سانا‏

قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسجن رجلين ‏صينيين، لمدة 30 شهراً بعد إقرارهما بمحاولة تجنيد أفراد من ‏الجيش الأمريكي للتجسس لصالح بكين.‏

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها ‏الرسمي أمس الجمعة: إن الرجلين مارسا أنشطة استخباراتية ‏سرية داخل الولايات المتحدة، شملت تسهيل عمليات تسليم ‏سرية للأموال مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالأمن ‏القومي الأمريكي.‏

وأضافت الوزارة، أنهما جمعا معلومات عن أفراد ومنشآت ‏عسكرية أمريكية، وسعيا إلى تجنيد عناصر استخباراتية من ‏داخل صفوف الجيش الأمريكي.‏

وأوضحت الوزارة أن الرجلين عملا، منذ أيار عام 2021 ‏على الأقل، لصالح جهة تابعة للحكومة الصينية، مسؤولة عن ‏تنفيذ عمليات استخباراتية خارجية وأنشطة مكافحة التجسس.‏

وأُلقي القبض على الرجلين في حزيران عام 2025، وأقرا ‏بالذنب في تهمتي التآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون ‏إخطار وزير العدل الأمريكي، والعمل بهذه الصفة دون تقديم الإخطار المطلوب.‏

يشار إلى أن الصين دعت الولايات المتحدة في أيلول الماضي ‏إلى وقف جميع أنشطتها التجسسية ضدها، رداً على تصريح ‏أدلى به نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ‏مايكل إليس، وأقر فيه بأن الولايات المتحدة منخرطة في ‏مجموعة واسعة من أعمال التجسس ضد الصين، ما يشمل ‏الشركات الصينية.‏