المفوضية الأممية: أكثر من 65 ألف لاجئ في اليمن يواجهون انعدام الأمن وتراجع المساعدات

جنيف-سانا

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية لأكثر من 65 ألف لاجئ وطالب لجوء في اليمن، جراء تصاعد الأعمال القتالية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص التمويل، إلى جانب القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش قوله، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “إن استمرار الصراع لم يمنع آلاف الأشخاص من المخاطرة بعبور البحر من القرن الأفريقي إلى اليمن، رغم تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية فيه”.

وأوضح سالتمارش، أن مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج جنوب غرب اليمن، الذي يضم نحو 9500 لاجئ من الصومال وإثيوبيا، يواجه تحديات إنسانية وأمنية متزايدة، مشيراً إلى أن القصف في المناطق المجاورة، رغم عدم تسجيل إصابات بين اللاجئين، أدى إلى تعطيل الخدمات وتقييد حركة السكان، وزيادة مخاوف العائلات.

تراجع الخدمات ونزوح العائلات

وبيّن أن شركاء المفوضية تمكنوا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، من توزيع المواد الغذائية داخل المخيم، فيما لا تزال الخدمات الصحية وإمدادات المياه مستمرة وسط صعوبات متزايدة، في حين توقفت خدمات أخرى، بينها التعليم والخدمات القانونية وإصدار الوثائق.

وأضاف سالتمارش، أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات، دفع أعداداً متزايدة من العائلات إلى مغادرة مخيم خرز ومناطق أخرى في غرب اليمن، باتجاه مناطق جنوبية بينها عدن، بحثاً عن الأمن والخدمات، رغم المخاطر التي تنطوي عليها الرحلة عبر طرق تستخدمها أطراف النزاع.

تدفقات بحرية متواصلة

وكشف سالتمارش، أن اليمن استقبل أكثر من 134 ألف طالب لجوء ومهاجر عبر البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما غادر نحو 4200 شخص البلاد بحراً باتجاه جيبوتي والصومال منذ أيلول الماضي، هرباً من تدهور الأوضاع.

اضطرابات تعرقل الإمدادات الإنسانية

وحذّر المتحدث الأممي من أن النزاع في اليمن والهجمات في منطقة الخليج، والاضطرابات التي تطال الملاحة في مضيق باب المندب، إلى جانب استمرار عدم الاستقرار حول مضيق هرمز، تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية.

وأشار سالتمارش إلى أن المفوضية حصلت على دعم لنقل 11 حاوية من مواد الإغاثة الطارئة مجاناً من دبي إلى اليمن، إلا أن التطورات الأمنية والعقبات اللوجستية لا تزال تعرقل إيصالها، ما اضطر وكالات الإغاثة إلى تعديل مسارات الشحن واستخدام موانئ بديلة، بينها خورفكان والفجيرة وصحار وصلالة وجدة، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول المساعدات وارتفاع تكاليف نقلها.

دعوة لضمان وصول المساعدات

ودعا سالتمارش إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتوفير دعم مستدام لتعزيز الاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية ممتدة منذ سنوات، أدت إلى تراجع الخدمات الأساسية وتفاقم الاحتياجات المعيشية، فيما يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء، ولا سيما القادمين من القرن الأفريقي، تحديات إضافية تتعلق بالحماية والحصول على الخدمات والمساعدات، في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية وتعقّد عمليات الإغاثة.