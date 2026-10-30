البحرية العُمانية تنقذ 25 بحاراً من سفينة تعرضت لاستهداف قبالة سواحل ‏السلطنة

مسقط-سانا
أعلنت البحرية العُمانية، اليوم الجمعة، إنقاذ 25 فرداً من طاقم سفينة تجارية تعرضت لحريق قبالة سواحل محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز.
وقالت البحرية في تدوينة على منصة “إكس”: “نفذت البحرية السلطانية العمانية بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمن البحري عملية إخلاء لـ25 فرداً من طاقم السفينة التجارية (RITI) التي ترفع علم جمهورية بنما، إثر تعرضها لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وذلك على بعد 1.6 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم، حيث قُدمت لأفراد الطاقم الرعاية الصحية اللازمة”.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أعلنت في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق على متن سفينة في مضيق هرمز، على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء خصب بمحافظة مسندم في سلطنة عمان.