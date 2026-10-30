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البحرية العُمانية تنقذ 25 بحاراً من سفينة تعرضت لاستهداف قبالة سواحل ‏السلطنة

photo 2026 10 30 17 12 03 البحرية العُمانية تنقذ 25 بحاراً من سفينة تعرضت لاستهداف قبالة سواحل ‏السلطنة
سفينة تجارية ‏تعرضت لحريق قبالة سواحل مسندم المطلة على مضيق هرمز-الأناضول

مسقط-سانا‏

أعلنت البحرية العُمانية، اليوم الجمعة، إنقاذ 25 فرداً من طاقم سفينة تجارية ‏تعرضت لحريق قبالة سواحل محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز.‏

وقالت البحرية في تدوينة على منصة “إكس”: “نفذت البحرية السلطانية العمانية ‏بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمن البحري عملية إخلاء لـ25 فرداً من طاقم ‏السفينة التجارية (‏RITI‏) التي ترفع علم جمهورية بنما، إثر تعرضها لاستهداف ‏أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وذلك على بعد 1.6 ميل بحري من سواحل ‏محافظة مسندم، حيث قُدمت لأفراد الطاقم الرعاية الصحية اللازمة”.‏

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، أعلنت في وقت ‏سابق اليوم، اندلاع حريق على متن سفينة في مضيق هرمز، على بعد 25 ميلاً ‏بحرياً شمال شرق ميناء خصب بمحافظة مسندم في سلطنة عمان.‏

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