الأمم المتحدة تدين الهجوم على قطار في دنيبرو الأوكرانية

نيويورك-سانا



أدانت الأمم المتحدة الهجوم الجوي الذي استهدف صباح أمس الخميس قطاراً في محطة السكك الحديدية بمدينة دنيبرو الأوكرانية، وأسفر عن سقوط العديد من المدنيين بين قتلى وجرحى.



وفي بيان نشره موقع المنظمة الدولية الإخباري، قالت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، شيرين ياسين: إنه بحسب المعلومات الأولية الواردة من السلطات الأوكرانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وأصيب عشرة آخرون في الهجوم الذي استهدف قطاراً كان يسافر بين زابوروجيا ودنيبرو”، مضيفة أنه “ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار فرق الطوارئ في الاستجابة”.



بدوره أكّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، ماتياس شمالي، تزايد المخاطر التي يتعرض لها الركاب والعاملون في قطاع السكك الحديدية جراء الهجمات المتواصلة.



مكتب أوتشا، أشار إلى ورود تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، جراء هجمات شهدتها مناطق أوكرانية عدة، لافتاً إلى أن استهداف البنية التحتية للطاقة تسبب بانقطاعات للكهرباء في مناطق دونيتسك وخاركيف وسومي، فيما استمرت انقطاعات طارئة في كييف ومحيطها نتيجة هجمات سابقة.



كما حذر المكتب من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، موضحاً أن ملايين الفئات الأكثر ضعفاً يواجهون مخاطر متزايدة بسبب انقطاع الخدمات الأساسية، بينما أظهر تحليل للمنظمة الدولية للهجرة أن ملايين المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون بمفردهم قد يواجهون تحديات كبيرة خلال فترات انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الخميس، مقتل نحو 13 شخصاً، وإصابة عشرة آخرين، جراء ضربة روسية استهدفت محطة ” زاليزنيتشني ” للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو وسط أوكرانيا.