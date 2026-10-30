ثوران بركان مايون في شمال الفلبين

مانيلا-سانا‏

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الجمعة ثوران بركان مايون في مقاطعة ‏ألباي شمال الفلبين، رافعاً مستوى التأهب من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة على ‏مقياس يتألف من خمس درجات.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المعهد أن الثوران أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الرماد ‏البركاني إلى ارتفاع نحو ثلاثة آلاف متر فوق فوهة البركان، محذراً من مخاطر ‏تدفقات الحمم والمواد البركانية، وداعياً إلى إخلاء المنطقة المحظورة الدائمة ضمن ‏نطاق ستة كيلومترات حول البركان.‏

ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن المناطق الخطرة، ‏فيما تواصل الجهات المختصة مراقبة النشاط البركاني وإصدار التحذيرات اللازمة.‏

ويعد بركان مايون أنشط بركان في الفلبين، يشتهر بشكله المخروطي المتناسق ‏والمثالي، حتى لُقّب بـ “المخروط البركاني الأكثر كمالاً في العالم”، ويرتفع إلى حوالي ‌‏2,462 متر فوق مستوى سطح البحر.‏