ثوران بركان مايون في شمال الفلبين

مانيلا-سانا
أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الجمعة ثوران بركان مايون في مقاطعة ألباي شمال الفلبين، رافعاً مستوى التأهب من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة على مقياس يتألف من خمس درجات.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن المعهد أن الثوران أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو ثلاثة آلاف متر فوق فوهة البركان، محذراً من مخاطر تدفقات الحمم والمواد البركانية، وداعياً إلى إخلاء المنطقة المحظورة الدائمة ضمن نطاق ستة كيلومترات حول البركان.
ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن المناطق الخطرة، فيما تواصل الجهات المختصة مراقبة النشاط البركاني وإصدار التحذيرات اللازمة.
ويعد بركان مايون أنشط بركان في الفلبين، يشتهر بشكله المخروطي المتناسق والمثالي، حتى لُقّب بـ “المخروط البركاني الأكثر كمالاً في العالم”، ويرتفع إلى حوالي 2,462 متر فوق مستوى سطح البحر.