المفوضية الأوروبية تدعو لتخصيص 21.3 مليار يورو لتعزيز الدفاع ودعم أوكرانيا

بروكسل-سانا

دعت المفوضية الأوروبية مساء أمس الخميس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تمويل بقيمة 21.3 مليار يورو، في إطار الجولة الثانية من برنامج “العمل الأمني من أجل أوروبا” (SAFE)، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وتوسيع التعاون العسكري مع أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الجولة الجديدة من التمويل متاحة لجميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنها ستحدد المخصصات الأولية لكل دولة خلال أسبوعين من انتهاء مهلة تقديم الطلبات، بناءً على المبالغ التي تطلبها الدول المشاركة.

وحثت المفوضية الدول الأعضاء على إدراج عمليات الشراء الدفاعي المشتركة مع أوكرانيا ضمن خططها الاستثمارية، بما يسهم في تلبية احتياجاتها الدفاعية الوطنية ودعم الأولويات العسكرية الأوكرانية، ولا سيما في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والطائرات المسيّرة وأنظمة التصدي لها، إضافة إلى الذخائر والصواريخ.

ويندرج التمويل الجديد ضمن برنامج (SAFE) للقروض الدفاعية طويلة الأجل، الذي أقره الاتحاد الأوروبي في أيار 2025، وتبلغ قيمته الإجمالية 150 مليار يورو، بهدف تسريع الاستثمارات في القدرات الدفاعية وتعزيز الصناعات العسكرية الأوروبية.

وكانت الدول الأعضاء قدمت خططها الاستثمارية في قطاع الصناعات الدفاعية خلال تشرين الثاني 2025، فيما طلبت بعض الدول تمويلاً يقل عن المخصصات الأولية التي حُددت لها.

ووفقاً للبيان، وافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على اتفاقيات القروض مع 19 دولة قررت المشاركة في البرنامج، ووقّعت المفوضية اتفاقيات مع 16 دولة منها، كما صرفت نحو 13.5 مليار يورو لـ11 دولة تقدمت بطلبات للحصول على تمويل مسبق.

ويُعد برنامج (SAFE) أحد الركائز الأساسية لخطة الاستعداد الدفاعي الأوروبي لعام 2030، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والمرونة الدفاعية، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء وتشجيع المشتريات الدفاعية المشتركة.