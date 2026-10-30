هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، اندلاع حريق على متن سفينة في مضيق هرمز، على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء خصب في سلطنة عمان.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “إنها تلقت بلاغاً يفيد باشتعال النيران في سفينة عابرة متجهة إلى خارج مضيق هرمز”، مشيرة إلى أن سبب الحريق لا يزال مجهولاً حتى وقت الإبلاغ.

وأضافت الهيئة أن حالة أفراد الطاقم وحجم الأضرار المحتملة والتداعيات البيئية للحادث لم تتضح بعد، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل السلطات تحقيقاتها بشأن الحادث.

وكانت الهيئة أعلنت أمس الخميس، اندلاع حريق على متن سفينة قبالة ميناء خصب العماني في مضيق هرمز.