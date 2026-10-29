وزير الدفاع الإيطالي: القطب الشمالي ذو أهمية استراتيجية وعسكرية واقتصادية

روما-سانا

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن القطب الشمالي له أهمية استراتيجية وعسكرية واقتصادية.

ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية عن كروزيتو قوله في كلمة خلال مؤتمر “القطب الشمالي: الدفاع والنظام الوطني في ظل التحديات الجديدة للمنافسة العالمية”، المنعقد بمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس: إن “التقاعس عن الاهتمام بهذه المنطقة يعني فقدان أي قيمة بعد 15 أو 20 عاماً عندما تصبح هذه المناطق ذات أهمية بالنسبة لاقتصادنا”.

وأشار كروزيتو إلى أن “المواجهة في المنطقة لن تكون دائماً مواجهة اقتصادية هادئة وعادلة، كما يتضح مما نشهده حالياً مع روسيا”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: إن “إيطاليا لا يمكنها أن تتخلى عن التواجد في القطبين الشمالي والجنوبي”، مشيراً إلى أن إيطاليا هي ثاني أكبر قوة صناعية في أوروبا ورابع أكبر قوة تجارية في العالم.

وشدد تاياني على أن “المواد الخام، ولا سيما العناصر الأرضية النادرة، تعدّ أساسية في الاقتصاد الصناعي ولا يمكننا تجاهلها”، لافتاً إلى أن “الطرق الجديدة التي تُفتح مع تغيّر المناخ ستكون مفيدة لإيطاليا أيضاً، لذا لا يمكننا التفكير باستثمار المزيد في سياسة القطب الشمالي والقطب الجنوبي بل سنواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطب الشمالي التي عُرضت قبل بضعة أشهر”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ذكرت في وقت سابق أن القطب الشمالي لم يعد منطقة نائية، بل أصبح ساحة مركزية في التوازنات العالمية ومحوراً للأمن والدفاع.

وتحوّل القطب الشمالي من منطقة جليدية معزولة إلى محور ارتكاز جيوسياسي واقتصادي وعسكري رئيس في التوازنات الدولية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى ذوبان الجليد، ما كشف عن ثروات هائلة وفتح ممرات ملاحية لم تكن متاحة في السابق.