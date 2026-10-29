اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.‏

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي ‏المالكي، في بيان على منصة “إكس”: “إن الدفاعات الجوية ‏اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض”، دون أن ‏يورد مزيداً من التفاصيل.‏

بدوره، أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان نشره عبر منصة “إكس” زوال الخطر عن مدينة الرياض، داعياً السكان لاتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.

وكان التحالف أعلن أمس الأربعاء اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.‏