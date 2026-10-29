فيدان: سنواصل العمل لتعميق التعاون بين دول العالم التركي

أنقرة-سانا‏

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستواصل العمل من أجل تعميق ‏التعاون في جميع المجالات بين دول العالم التركي، مستمدة قوتها من روابط الأخوة ‏التاريخية.‏

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ونقلت وكالة “الأناضول” عن فيدان قوله في منشور على منصة “إكس” اليوم ‏الخميس، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي استضافته ‏أنقرة بالتزامن مع عيد الجمهورية: إن “المشاورات الدائمة بين الدول التركية ستعزز ‏التضامن بينها وتسهم في تحقيق أهدافها المشتركة”.‏

وأعرب فيدان عن أمله في أن تسهم المناقشات في دفع مسيرة التعاون بين الدول ‏الأعضاء، وأن تحمل القمة التي ستعقد يوم غد الجمعة باستضافة الرئيس رجب طيب ‏أردوغان نتائج إيجابية تخدم شعوب العالم التركي وتعزز مصالحها المشتركة”.‏

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وأشار إلى أنه “تم عقد اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في أنقرة بالتزامن مع ‏احتفالات عيد الجمهورية التركية الذي يصادف اليوم”.‏

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ويأتي اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول التركية على هامش التحضيرات لأعمال ‏القمة الـ 13 للمنظمة المنعقدة يومي 29 و30 تشرين الأول الجاري.‏

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وتأسست منظمة الدول التركية في 3 تشرين الأول عام 2009 تحت مسمى “مجلس ‏تعاون الدول الناطقة بالتركية” المجلس التركي” بعد توقيع اتفاقية “نخجوان”، وتضم ‏المنظمة كلاً من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، إلى جانب دول ‏بصفة مراقب مثل تركمانستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية.‏