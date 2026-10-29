فيدان: سنواصل العمل لتعميق التعاون بين دول العالم التركي

أنقرة-سانا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستواصل العمل من أجل تعميق التعاون في جميع المجالات بين دول العالم التركي، مستمدة قوتها من روابط الأخوة التاريخية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن فيدان قوله في منشور على منصة “إكس” اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي استضافته أنقرة بالتزامن مع عيد الجمهورية: إن “المشاورات الدائمة بين الدول التركية ستعزز التضامن بينها وتسهم في تحقيق أهدافها المشتركة”.
وأعرب فيدان عن أمله في أن تسهم المناقشات في دفع مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء، وأن تحمل القمة التي ستعقد يوم غد الجمعة باستضافة الرئيس رجب طيب أردوغان نتائج إيجابية تخدم شعوب العالم التركي وتعزز مصالحها المشتركة”.
وأشار إلى أنه “تم عقد اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في أنقرة بالتزامن مع احتفالات عيد الجمهورية التركية الذي يصادف اليوم”.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول التركية على هامش التحضيرات لأعمال القمة الـ 13 للمنظمة المنعقدة يومي 29 و30 تشرين الأول الجاري.
وتأسست منظمة الدول التركية في 3 تشرين الأول عام 2009 تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية” المجلس التركي” بعد توقيع اتفاقية “نخجوان”، وتضم المنظمة كلاً من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، إلى جانب دول بصفة مراقب مثل تركمانستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية.