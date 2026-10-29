مجلس التعاون يدعو إلى تعزيز دور الجمعية العامة في مناقشة استخدام “الفيتو”‏

نيويورك-سانا‏

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة في مناقشة استخدام حق النقض “الفيتو”، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ‏بما يدعم جهود إصلاح مجلس الأمن ويعزز قدرته على صون السلم والأمن الدوليين.‏

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء في بيان ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين ‏لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، باسم دول مجلس التعاون، خلال جلسة ‏للجمعية العامة خُصصت لمناقشة استخدام حق النقض، ضمن أعمال دورتها الحادية ‏والثمانين.‏

وأشار البيان إلى أن اعتماد الجمعية العامة القرار رقم 76/262 عام 2022 شكّل ‏خطوة مهمة نحو تعزيز دورها في مناقشة استخدام حق النقض.‏

واعتبر البيان أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون تمثل تحدياً ‏لقرارات المجتمع الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعياً إلى موقف دولي حازم ‏ومسؤول لمنع هذه الهجمات، كما أشار إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 ‏يعكس أهمية اضطلاع المجلس بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.‏

ولفت البيان إلى أن عدم اعتماد مشروع القرار المتعلق بأمن الممرات المائية وحرية ‏الملاحة الدولية، ولا سيما في مضيق هرمز، نتيجة استخدام حق النقض، يؤكد أهمية ‏تعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر بين الدول، بما يسهم في معالجة القضايا ‏الإقليمية والدولية بروح المسؤولية المشتركة.‏

وتتواصل في الأمم المتحدة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، ‏بما يشمل مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد الأعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة ‏تحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من الدول الأعضاء.‏