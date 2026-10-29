مجلس التعاون يدعو إلى تعزيز دور الجمعية العامة في مناقشة استخدام “الفيتو”‏

نيويورك-سانا
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة استخدام حق النقض “الفيتو”، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يدعم جهود إصلاح مجلس الأمن ويعزز قدرته على صون السلم والأمن الدوليين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء في بيان ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، باسم دول مجلس التعاون، خلال جلسة للجمعية العامة خُصصت لمناقشة استخدام حق النقض، ضمن أعمال دورتها الحادية والثمانين.
وأشار البيان إلى أن اعتماد الجمعية العامة القرار رقم 76/262 عام 2022 شكّل خطوة مهمة نحو تعزيز دورها في مناقشة استخدام حق النقض.
واعتبر البيان أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون تمثل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعياً إلى موقف دولي حازم ومسؤول لمنع هذه الهجمات، كما أشار إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 يعكس أهمية اضطلاع المجلس بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.
ولفت البيان إلى أن عدم اعتماد مشروع القرار المتعلق بأمن الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، ولا سيما في مضيق هرمز، نتيجة استخدام حق النقض، يؤكد أهمية تعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر بين الدول، بما يسهم في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بروح المسؤولية المشتركة.
وتتواصل في الأمم المتحدة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد الأعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة تحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من الدول الأعضاء.