الدفاع البولندية: حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل طائرات وذخائر وصواريخ

وارسو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل معدات عسكرية توشك القوات المسلحة البولندية على إخراجها من الخدمة، مؤكدة أن حجم الدعم سيُحدد وفقاً لمتطلبات أمن بولندا والموارد المتاحة لقواتها المسلحة.
ونقلت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية، اليوم الخميس، عن داريوس لوكوفسكي، مدير قسم الاستراتيجية والتخطيط الدفاعي في وزارة الدفاع، قوله: إن بلاده ستنقل إلى أوكرانيا طائرتين مقاتلتين من طراز “ميغ-29” في المستقبل القريب، ضمن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن إحدى الطائرتين انتهى عمرها التشغيلي، ومن المرجح استخدامها لتوفير قطع الغيار، فيما لا تزال الطائرة الثانية صالحة للطيران.
ذخائر وصواريخ ضمن حزمة المساعدات
وتشمل الحزمة، وفقاً للتقرير، ذخائر مدفعية عيار 155 و152 ملم، وذخائر عيار 20×102 ملم لمدافع الطائرات المقاتلة من طراز “إف-16″، إضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة قصيرة المدى من طراز “بيورون”، المصنوعة في بولندا.
وأكدت وزارة الدفاع البولندية أنها لن تكشف عن التفاصيل الكاملة للحزمة، مشيرة إلى سرية المعلومات، فيما ذكرت الصحيفة أن بولندا سبق أن نقلت 14 طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-29” إلى أوكرانيا خلال عامي 2022 و2023.
تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية
وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن وارسو تعتزم تزويد أوكرانيا بخمسة صواريخ اعتراضية إضافية من طراز “PAC-3 MSE” لأنظمة “باتريوت”، في إطار مبادرة دولية تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تسليم خمسة صواريخ مماثلة في وقت سابق من العام الجاري.
وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أعلن في أيلول الماضي أن بلاده تعد حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، مؤكداً استمرار دعمها في ظل الهجمات الروسية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن في 19 أيلول الماضي انضمام بلاده إلى تحالف يضم أوكرانيا ودولاً أوروبية أخرى لتطوير قدرات دفاعية مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية، مؤكداً أن بلاده اتفقت مع الجانب الأوكراني على أشكال التعاون وأطره.