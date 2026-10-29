الدفاع البولندية: حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل طائرات وذخائر وصواريخ

وارسو-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ‏معدات عسكرية توشك القوات المسلحة البولندية على إخراجها من الخدمة، مؤكدة أن ‏حجم الدعم سيُحدد وفقاً لمتطلبات أمن بولندا والموارد المتاحة لقواتها المسلحة.‏

ونقلت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية، اليوم الخميس، عن داريوس لوكوفسكي، ‏مدير قسم الاستراتيجية والتخطيط الدفاعي في وزارة الدفاع، قوله: إن بلاده ستنقل إلى ‏أوكرانيا طائرتين مقاتلتين من طراز “ميغ-29” في المستقبل القريب، ضمن حزمة ‏مساعدات تبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو.‏

وأوضحت الصحيفة أن إحدى الطائرتين انتهى عمرها التشغيلي، ومن المرجح ‏استخدامها لتوفير قطع الغيار، فيما لا تزال الطائرة الثانية صالحة للطيران.‏

ذخائر وصواريخ ضمن حزمة المساعدات ‏

وتشمل الحزمة، وفقاً للتقرير، ذخائر مدفعية عيار 155 و152 ملم، وذخائر عيار ‌‏20×102 ملم لمدافع الطائرات المقاتلة من طراز “إف-16″، إضافة إلى صواريخ ‏لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة قصيرة المدى من طراز “بيورون”، المصنوعة في ‏بولندا.‏

وأكدت وزارة الدفاع البولندية أنها لن تكشف عن التفاصيل الكاملة للحزمة، مشيرة إلى ‏سرية المعلومات، فيما ذكرت الصحيفة أن بولندا سبق أن نقلت 14 طائرة مقاتلة من ‏طراز “ميغ-29” إلى أوكرانيا خلال عامي 2022 و2023.‏

تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية‏

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن وارسو تعتزم تزويد أوكرانيا بخمسة صواريخ ‏اعتراضية إضافية من طراز “‏PAC-3 MSE‌‏” لأنظمة “باتريوت”، في إطار مبادرة ‏دولية تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تسليم ‏خمسة صواريخ مماثلة في وقت سابق من العام الجاري.‏

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أعلن في أيلول الماضي أن بلاده ‏تعد حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، مؤكداً استمرار دعمها في ظل الهجمات ‏الروسية.‏

يشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن في 19 أيلول الماضي ‏انضمام بلاده إلى تحالف يضم أوكرانيا ودولاً أوروبية أخرى لتطوير قدرات دفاعية ‏مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية، مؤكداً أن بلاده اتفقت مع الجانب الأوكراني ‏على أشكال التعاون وأطره.‏