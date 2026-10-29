استئناف العمل في مطار عدن الدولي بعد توقفه جراء قصف ميليشيا الحوثي

عدن-سانا‏

أعلن وزير النقل اليمني محسن العُمري، اليوم الخميس، استئناف العمل في مطار ‏عدن الدولي، بعد توقفه مؤقتاً، جراء استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي أمس الأربعاء.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العُمري إدانته استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على ‏المطار، باعتباره مرفقاً مدنياً يقدم خدماته للمسافرين من مختلف محافظات اليمن، ‏مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تستند إلى ذرائع كاذبة لا أساس لها من الصحة.‏

وأكد العُمري أن مطار عدن الدولي والمرافق المدنية والخدمية ستواصل أداء مهامها، ‏رغم ما تشكله هذه الاعتداءات من تهديد للمؤسسات والخدمات العامة، وما تسببه من ‏تعطيل للحياة في البلاد.‏

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، أمس، أن ميليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن ‏الدولي مجدداً بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار ‏مادية.‏