استئناف العمل في مطار عدن الدولي بعد توقفه جراء قصف ميليشيا الحوثي

عدن-سانا
أعلن وزير النقل اليمني محسن العُمري، اليوم الخميس، استئناف العمل في مطار عدن الدولي، بعد توقفه مؤقتاً، جراء استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العُمري إدانته استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المطار، باعتباره مرفقاً مدنياً يقدم خدماته للمسافرين من مختلف محافظات اليمن، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تستند إلى ذرائع كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأكد العُمري أن مطار عدن الدولي والمرافق المدنية والخدمية ستواصل أداء مهامها، رغم ما تشكله هذه الاعتداءات من تهديد للمؤسسات والخدمات العامة، وما تسببه من تعطيل للحياة في البلاد.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، أمس، أن ميليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي مجدداً بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية.