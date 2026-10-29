لاغارد تستقيل من رئاسة المركزي الأوروبي اعتباراً من شباط المقبل

فرانكفورت-سانا
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها اعتباراً من السابع من شباط 2027، منهية بذلك تكهنات استمرت أشهراً بشأن مستقبلها، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات اقتصادية ومالية متزايدة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك المركزي الأوروبي قوله في بيان: إن لاغارد أبلغت مجلس المحافظين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها التنحي عن منصبها.
من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة “إكس”: إن “المجلس سيبدأ على الفور عملية البحث عن خليفة لكريستين لاغارد لضمان انتقال سلس إلى القيادة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي”.
وبحسب “رويترز” يتيح موعد مغادرة لاغارد المجال أمام قادة الاتحاد الأوروبي لاختيار خلف لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، فيما كان من المقرر أن تستمر ولايتها حتى نهاية تشرين الأول 2027.
وتأتي الاستقالة في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم، إلى جانب زيادة عوائد السندات الحكومية، ولا سيما في فرنسا، وما يرافق ذلك من ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومات والشركات والأسر.