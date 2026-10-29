لاغارد تستقيل من رئاسة المركزي الأوروبي اعتباراً من شباط المقبل

فرانكفورت-سانا‏

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، استقالتها من ‏منصبها اعتباراً من السابع من شباط 2027، منهية بذلك تكهنات استمرت أشهراً بشأن ‏مستقبلها، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات اقتصادية ومالية متزايدة.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك المركزي الأوروبي قوله في بيان: إن لاغارد أبلغت ‏مجلس المحافظين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها التنحي عن ‏منصبها.‏

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو ‌كوستا عبر منصة “إكس”: إن “المجلس ‏سيبدأ على الفور عملية البحث عن ⁠خليفة لكريستين لاغارد لضمان ‌انتقال ⁠سلس إلى ‏القيادة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي”.‏

وبحسب “رويترز” يتيح موعد مغادرة لاغارد المجال أمام قادة الاتحاد الأوروبي ‏لاختيار خلف لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، فيما كان من ‏المقرر أن تستمر ولايتها حتى نهاية تشرين الأول 2027.‏

وتأتي الاستقالة في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً ناجمة عن ‏ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم، إلى جانب زيادة عوائد السندات الحكومية، ولا ‏سيما في فرنسا، وما يرافق ذلك من ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومات ‏والشركات والأسر.‏