عون: لبنان متمسك بالحلول التفاوضية وعلى إسرائيل وقف اعتداءاتها على أراضيه

بيروت-سانا‏

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس، تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية ‏والتفاوضية لمعالجة النزاعات، وشدّد على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي ‏اللبنانية والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال استقباله اليوم وزيرة التعاون ‏الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ريم العبلي رادوفان: “لبنان يبذل جهوداً متواصلة للحفاظ ‏على استقراره الداخلي وتماسك مؤسساته في ظل التوترات المحيطة به، ويتمسك بالحلول ‏الدبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات، انطلاقاً من قناعته بأن الحروب لم تحقق ‏الأهداف المرجوة منها، وأن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها”.‏

وشدّد عون خلال اللقاء على “ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ‏والتزامها بالتفاهمات القائمة”، مشيراً إلى أن “استمرار العمليات العسكرية واستهداف ‏المناطق المدنية والبنى التحتية يزيدان من معاناة السكان، ويقوّضان الجهود المبذولة ‏لتحقيق الاستقرار”. ‏

ولفت إلى أن لبنان طرح في الاتصالات والمفاوضات أربعة ملفات أساسية، هي وقف إطلاق ‏النار، والانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، وملف الأسرى، إلا أن التقدم المطلوب لم ‏يتحقق حتى الآن.‏

وشدد على أن استمرار الاعتداءات لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتعزيز منطق المواجهة، ‏في وقت يحتاج فيه سكان الجنوب إلى الأمن والطمأنينة والعودة إلى حياتهم الطبيعية. ‏

وأكد عون أن “الدولة اللبنانية وجيشها مستعدان لمعالجة أي ملفات أمنية عبر الآليات ‏الرسمية والتنسيق المعتمد، بدلاً من اللجوء إلى العمليات العسكرية”، داعياً في هذا السياق ‏إلى تعزيز الدعم الأوروبي للجيش اللبناني، نظراً إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، ‏سواء في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، أو مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وضبط ‏الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. ‏

واعتبر أن دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية يشكل استثماراً مباشراً في استقرار ‏لبنان والمنطقة، وينعكس إيجاباً على أمن أوروبا أيضاً، نظراً إلى الترابط الوثيق بين ضفتي ‏المتوسط.‏

وبحث الرئيس عون مع الوزيرة رادوفان ‏تداعيات الأزمات الإقليمية وأعباء النزوح على لبنان ‏ومجتمعاته المضيفة، إضافة إلى حاجات إعادة الإعمار والتعافي، وفي هذا الإطار أعرب ‏عون عن تطلعه إلى مساهمة ألمانيا في الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار، ولا سيما ضمن ‏أي إطار يتم العمل على إعداده بقيادة البنك الدولي وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.‏

من جانبها أكدت الوزيرة الألمانية أن زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الحكومة الألمانية ودعمها ‏للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشددة على حرص بلادها على تعزيز التعاون ‏مع الحكومة اللبنانية ومواكبة جهودها الإصلاحية والتنموية. ‏

وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تتابع باهتمام التطورات في لبنان، وتلمس تقدماً في مسار ‏الإصلاحات رغم التحديات الاستثنائية ، مؤكدة استعداد ألمانيا مواصلة دعم لبنان ‏ومؤسساته، والعمل على مشاريع تعاون جديدة في عدد من القطاعات.‏

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد في 23 تشرين الأول الجاري التزام بلاده بالشرعية ‏الدولية وبمبادئ ‏الميثاق، وحرصه على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة ‏التحديات المشتركة.‏