الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على بلدة شرقي نيجيريا إلى 62 قتيلاً‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على بلدة شرقي نيجيريا إلى 62 قتيلاً‏

17931093544553943980 1200x630 ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على بلدة شرقي نيجيريا إلى 62 قتيلاً‏
من الهجوم على بلدة شرقي نيجيريا-AFP

‏أبوجا -سانا‏

أعلنت السلطات النيجيرية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في بلدة ‏بيناري بولاية تارابا شرقي نيجيريا مؤخراً إلى 62 قتيلاً بعد العثور على جثث إضافية، ‏مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 52 شخصاً.‏
‏ ‏
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قولها في بيان اليوم ‏الأربعاء: إن الهجوم أدى أيضاً إلى تضرر 7123 شخصاً ونزوح 5187 من السكان ‏ما أوجد حالة طوارئ إنسانية في المنطقة.‏
‏ ‏
وكان مسلحون على متن دراجات نارية هاجموا البلدة لدى احتشاد السكان خلال يوم ‏السوق الأسبوعي، وأطلقوا النار عشوائياً ما دفع المئات إلى الفرار نحو نهر مجاور ‏ولقي عدد من الفارين، وبينهم نساء وأطفال، حتفهم غرقاً أيضاً.‏
‏ ‏
وقام المسلحون أثناء الهجوم بنهب المحال التجارية وسرقة المواد الغذائية والمؤن ‏وإحراق عدد من المنازل.‏
‏ ‏
وأكدت شرطة ولاية تارابا أن الحصيلة لا تزال غير نهائية مع استمرار عمليات التمشيط ‏والبحث عن مفقودين في الأدغال المحيطة.‏

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري شمال باكستان
من اللامبالاة إلى التهديد.. ما الذي غيّر موقف ترامب من مضيق هرمز؟
بيسنت: واشنطن تعلن اليوم أشد العقوبات على إيران
ترامب: استسلام إيران غير المشروط وحده ينهي الحرب
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص المستوطنين في رام الله
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك