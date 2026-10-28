ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على بلدة شرقي نيجيريا إلى 62 قتيلاً‏

أبوجا -سانا
أعلنت السلطات النيجيرية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في بلدة بيناري بولاية تارابا شرقي نيجيريا مؤخراً إلى 62 قتيلاً بعد العثور على جثث إضافية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 52 شخصاً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن الهجوم أدى أيضاً إلى تضرر 7123 شخصاً ونزوح 5187 من السكان ما أوجد حالة طوارئ إنسانية في المنطقة.
وكان مسلحون على متن دراجات نارية هاجموا البلدة لدى احتشاد السكان خلال يوم السوق الأسبوعي، وأطلقوا النار عشوائياً ما دفع المئات إلى الفرار نحو نهر مجاور ولقي عدد من الفارين، وبينهم نساء وأطفال، حتفهم غرقاً أيضاً.
وقام المسلحون أثناء الهجوم بنهب المحال التجارية وسرقة المواد الغذائية والمؤن وإحراق عدد من المنازل.
وأكدت شرطة ولاية تارابا أن الحصيلة لا تزال غير نهائية مع استمرار عمليات التمشيط والبحث عن مفقودين في الأدغال المحيطة.