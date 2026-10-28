ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على بلدة شرقي نيجيريا إلى 62 قتيلاً‏

‏أبوجا -سانا‏

أعلنت السلطات النيجيرية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في بلدة ‏بيناري بولاية تارابا شرقي نيجيريا مؤخراً إلى 62 قتيلاً بعد العثور على جثث إضافية، ‏مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 52 شخصاً.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قولها في بيان اليوم ‏الأربعاء: إن الهجوم أدى أيضاً إلى تضرر 7123 شخصاً ونزوح 5187 من السكان ‏ما أوجد حالة طوارئ إنسانية في المنطقة.‏

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وكان مسلحون على متن دراجات نارية هاجموا البلدة لدى احتشاد السكان خلال يوم ‏السوق الأسبوعي، وأطلقوا النار عشوائياً ما دفع المئات إلى الفرار نحو نهر مجاور ‏ولقي عدد من الفارين، وبينهم نساء وأطفال، حتفهم غرقاً أيضاً.‏

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وقام المسلحون أثناء الهجوم بنهب المحال التجارية وسرقة المواد الغذائية والمؤن ‏وإحراق عدد من المنازل.‏

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وأكدت شرطة ولاية تارابا أن الحصيلة لا تزال غير نهائية مع استمرار عمليات التمشيط ‏والبحث عن مفقودين في الأدغال المحيطة.‏