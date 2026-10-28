تركيا تؤكد استعدادها لترسيم مناطق الصلاحية البحرية مع مصر

أنقرة-سانا
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية مع مصر لترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، قولها: إن مصر قد تحصل بموجب اتفاق مع تركيا على مساحة بحرية تزيد بأكثر من 15 ألف كيلومتر مربع مقارنة باتفاق محتمل مع اليونان.
وأشارت المصادر إلى أن تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية يمثل تطوراً مهماً، معتبرة أنها تدعم النهج التركي القائم على القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للدول الساحلية المعنية.
وجددت المصادر تأكيد استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية لترسيم مناطق الصلاحية البحرية مع القاهرة، بما يتماشى مع المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط، في إطار القانون الدولي، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
وكان مجلس النواب الليبي صدّق في 20 تشرين الأول الجاري على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، في خطوة أثارت ردود فعل في أثينا.
وتعد مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط من الملفات التي تشهد تبايناً في المواقف بين عدد من الدول الساحلية، على خلفية تحديد الحدود البحرية والحقوق المرتبطة باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها.