تركيا تؤكد استعدادها لترسيم مناطق الصلاحية البحرية مع مصر

أنقرة-سانا‏

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية مع مصر لترسيم مناطق الصلاحية البحرية في ‏البحر المتوسط، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الوزارة ‏زكي أق تورك، قولها: إن مصر قد تحصل بموجب اتفاق مع تركيا على مساحة بحرية تزيد بأكثر من 15 ألف كيلومتر ‏مربع مقارنة باتفاق محتمل مع اليونان.‏

وأشارت المصادر إلى أن تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019 بشأن تحديد ‏مناطق الصلاحية البحرية يمثل تطوراً مهماً، معتبرة أنها تدعم النهج التركي القائم على القانون الدولي ومبادئ ‏الإنصاف، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للدول الساحلية المعنية.‏

وجددت المصادر تأكيد استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية لترسيم مناطق الصلاحية البحرية مع القاهرة، بما يتماشى مع ‏المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط، في إطار القانون ‏الدولي، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.‏

وكان مجلس النواب الليبي صدّق في 20 تشرين الأول الجاري على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 ‏بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، في خطوة أثارت ردود فعل في أثينا.‏

وتعد مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط من الملفات التي تشهد تبايناً في المواقف بين عدد من الدول ‏الساحلية، على خلفية تحديد الحدود البحرية والحقوق المرتبطة باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها.‏