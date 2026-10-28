زيلينسكي يحذّر من «يالطا جديدة» في لقاء أمريكي روسي صيني محتمل

كييف-سانا‏

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن موقف بلاده من ‏اللقاء الثلاثي المحتمل بين الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير ‏بوتين والصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أهمية مشاركة أوكرانيا في ‏أي مباحثات تتناول ‏مستقبلها.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله: إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي قد ‏تناقشه الدول الثلاث، معرباً عن ‏أمله في ألا يتحول اللقاء إلى ما وصفه بـ “يالطا 2 ‏أو 3 أو 4″، في إشارة إلى احتمال إعادة توزيع مناطق النفوذ بين ‏القوى الكبرى.‏

وكانت موسكو أعلنت أن التحضيرات جارية لعقد الاجتماع الثلاثي على هامش قمة ‏منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ “أبيك”، المقررة في منتصف تشرين ‏الثاني المقبل، فيما أبدى ترامب تأييده لعقده.‏

وكتب زيلنيسكي في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم: “قد تناقش الولايات المتحدة ‏قضايا متنوعة مع الروس نظراً ‏لمخاوفها المتعلقة بالأمن العالمي”.‏

ورأى أن روسيا هي الطرف الأكثر رغبة في عقد اللقاء، داعياً إلى عدم ‏منحها “مكسباً دبلوماسياً كبيراً جديداً”.‏

محادثات مرتقبة في أبوظبي لإحياء مسار السلام

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بشأن ‏الحرب الروسية الأوكرانية مع توقع عقد ‏اجتماع بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ‏والولايات المتحدة في الإمارات خلال تشرين الثاني المقبل، لإحياء مسار ‏السلام الذي ‏توقف مطلع العام الجاري.‏

وقال زيلينسكي: إن كييف ترغب في عقد اجتماع أبوظبي قبل اللقاء المرتقب على ‏هامش قمة “أبيك”، موضحاً أن بلاده ‏تسعى إلى التوصل إلى هدنة في البحر الأسود ‏تتيح تأمين صادرات الحبوب، إلى جانب وقف لإطلاق النار يشمل قطاع ‏الطاقة قبل ‏حلول فصل الشتاء.‏

زيلينسكي ينتقد بطء تسليم صواريخ الدفاع الجوي

وفي سياق متصل، أعرب زيلينسكي عن استيائه من بطء تسليم صواريخ “باتريوت” ‏الاعتراضية الأمريكية إلى بلاده، ‏مشيراً إلى أن أوكرانيا ستتلقى، وفق تقديراته، ما ‏معدله 12 صاروخاً شهرياً خلال عام 2026، مع وجود نقص كبير ‏أيضاً في ‏صواريخ “ناسامز” الاعتراضية.‏

وكان زيلينسكي اتهم واشنطن الأسبوع الماضي بتعمد تأخير عمليات التسليم، في ظل ‏التوترات القائمة مع ترامب.‏

يشار إلى أن مصطلح “يالطا” يعود إلى المؤتمر الذي عقد في شبه جزيرة القرم في ‏شباط عام 1945، وضم قادة ‏الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة، ‏وهم فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين ووينستون تشرشل، ‏لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد ‏الحرب العالمية الثانية.‏

وشكل المؤتمر محطة رئيسية في رسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب، بما في ذلك ‏ترتيبات أمنية وسياسية في ‏أوروبا، وأصبح لاحقاً رمزاً للتفاهمات التي تتوصل إليها ‏القوى الكبرى بشأن القضايا الدولية، وما قد يترتب عليها من ‏تأثيرات في الدول ‏الأخرى.‏