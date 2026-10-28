ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين وسط إسبانيا إلى 64 قتيلاً وعشرات الجرحى

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في بلدة أوردا بمدينة طليطلة وسط البلاد إلى 64 قتيلاً، وإصابة العشرات بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن رئيس إقليم كاستيا-لا مانشا، إميليانو غارسيا-بايج، في إسبانيا، قوله: إن 64 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح خطيرة عندما اصطدم قطاران عاليا السرعة لأسباب لا تزال قيد التحقيق، محذراً من أن الرقم قد يرتفع، لأن فرق الطوارئ لم تتمكن بعد من الوصول إلى جميع العربات.

كما أوضح أن هناك 58 مصاباً بجروح، مشيراً إلى أن عمليات البحث عن مفقودين لا تزال جارية.

تفعيل المستوى الثاني من خطة الطوارئ

وفي هذا السياق، فعّلت حكومة قشتالة-لا مانشا المستوى الثاني من خطة الطوارئ الإقليمية “بلاتكام” وتمت تعبئة جميع مجموعات العمل المختصة، بالإضافة إلى مركز القيادة المتقدم “PMA”، الذي يتم من خلاله إجراء المراقبة واتخاذ القرارات التشغيلية.

وكان 30 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء حادث التصادم بين القطارين في بلدة أوردا بمدينة طليطلة وسط إسبانيا.‏

والقطاران، كانا يسيران بين مدريد وإشبيلية عندما اصطدما صباحاً وسقطا من على منحدر.

وفي كانون الثاني الماضي لقي 45 شخصاً حتفهم في جنوب إسبانيا، عندما خرج قطار عن مساره واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.