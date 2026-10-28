مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للاحتلال جنوبي غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي ‏قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطينياً قُتل وأصيب آخرون في قصف ‏طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل شارع الطينة في مواصي بلدة القرارة، ‏شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.‏

كما أصيب فلسطيني وابنته في قصف للاحتلال على أرض الليمون جنوبي مدينة ‏خان يونس.‏

وكانت طفلة فلسطينية قُتلت أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع ‌‌‏غزة.‏

‏وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول ‌‏2023، إلى 74,564 ‏قتيلاً، و175,770‏ ‌‏جريحاً.‏