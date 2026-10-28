مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للاحتلال جنوبي غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطينياً قُتل وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل شارع الطينة في مواصي بلدة القرارة، شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
كما أصيب فلسطيني وابنته في قصف للاحتلال على أرض الليمون جنوبي مدينة خان يونس.
وكانت طفلة فلسطينية قُتلت أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74,564 قتيلاً، و175,770 جريحاً.