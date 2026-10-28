الإعصار أرناب يودي بحياة ثلاثة أشخاص في الهند ويبدأ بالانحسار

نيودلهي-سانا

لقي ثلاثة أشخاص اليوم الأربعاء حتفهم، جراء الإعصار أرناب الذي ضرب مناطق ساحلية جنوب شرقي الهند، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، قبل أن يبدأ بالانحسار، وفق ما أعلنته السلطات الهندية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار ضرب ولاية أندرا براديش، وصُنّف بأنه إعصار قوي للغاية، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تراوحت بين 125 و135 كيلومتراً في الساعة، مع هبات بلغت 150 كيلومتراً خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن كميات الأمطار المتراكمة وصلت إلى نحو 30 سنتيمتراً في بعض مناطق ولايتي أندرا براديش وأوديشا، متوقعة أن يضعف الإعصار ويتحول إلى منخفض جوي شديد خلال فترة الظهيرة.

وقال المفتش العام في القوة الوطنية لإدارة الكوارث ناريندرا سينغ بونديلا، خلال تصريحات للصحفيين: إن الإعصار أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وتضرر 31 منزلاً.

وشهدت مدينة كاكينادا الساحلية في أندرا براديش أمطاراً غزيرة الثلاثاء، فيما ضربت أمواج عاتية شواطئها، قبل أن يخرج السكان الأربعاء إلى الشوارع التي غمرتها المياه لتفقد الأضرار، بينما عملت فرق الطوارئ على إزالة الحطام والأشجار التي اقتلعتها الرياح من الطرق.

وقال أحد سكان كاكينادا إن الوضع كان “خطيراً للغاية” خلال ليلة الثلاثاء، مشيراً إلى أن التحذيرات المبكرة ساعدت السكان على الاستعداد للعاصفة، وأن كثيرين غادروا منازلهم إلى أماكن أكثر أماناً.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات في نيبال وسريلانكا تحذيرات جوية تحسباً لتداعيات العاصفة، فيما حذّرت هيئة إدارة الكوارث النيبالية من اتجاهها نحو الداخل باتجاه جبال الهيمالايا، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف ثلجية واحتمال حدوث انهيارات ثلجية.

وتتعرض مناطق جنوب آسيا بصورة متكررة للأعاصير المدارية، ولا سيما المناطق الساحلية المطلة على خليج البنغال، حيث تتسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بفيضانات وأضرار في البنية التحتية والمساكن، وتدفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة للسكان.