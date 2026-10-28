الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,564 قتيلاً‏ ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,564 قتيلاً‏ ‏

قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,564 قتيلاً‏ ‏
حرب الإبادة على غزة- الجزيرة نت

القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,564 ‏قتيلاً، و175,770‏ ‌‏جريحاً.‏
‏ ‏
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم ‌‏الأربعاء، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة ‏قتلى، ‏و11 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‌‏الأول ‏الماضي إلى 1,568، والإصابات ‏إلى 5،649.‏

وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏
‏ ‏
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة والضفة ‌‏الغربية، في وقت تتكرر ‏به ‏عمليات القصف والاقتحام، والاعتقال واعتداءات ‌‏المستوطنين بحق الفلسطينيين.‏

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية
المرصد الأورومتوسطي: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الإبادة الجماعية في غزة بأساليب متعددة
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تزود كوبا بالنفط
ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 4386 قتيلاً منذ 2 آذار
أردوغان: تثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى غزة أولويات أساسية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك