ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,564 قتيلاً‏ ‏

القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,564 ‏قتيلاً، و175,770‏ ‌‏جريحاً.‏

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم ‌‏الأربعاء، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة ‏قتلى، ‏و11 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‌‏الأول ‏الماضي إلى 1,568، والإصابات ‏إلى 5،649.‏

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وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة والضفة ‌‏الغربية، في وقت تتكرر ‏به ‏عمليات القصف والاقتحام، والاعتقال واعتداءات ‌‏المستوطنين بحق الفلسطينيين.‏