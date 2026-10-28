ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,564 قتيلاً‏ ‏

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74,564 قتيلاً، و175,770 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة قتلى، و11 جريحاً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1,568، والإصابات إلى 5،649.
وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة والضفة الغربية، في وقت تتكرر به عمليات القصف والاقتحام، والاعتقال واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.