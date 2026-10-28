شبكة حقوقية يمنية توثّق ارتكاب مليشيا الحوثي 75 انتهاكاً في تعز خلال 48 ساعة

عدن-سانا
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيات الحوثي 75 جريمة وانتهاكاً في محافظة تعز خلال الـ48 ساعة الماضية تراوحت بين القصف والقتل والاختطاف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها في تقرير اليوم الأربعاء: “إن الانتهاكات والجرائم الحوثية أسفرت عن مقتل 9 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم 11 طفلاً، جراء القصف والقنص اللذين استهدفا المنازل والأحياء السكنية في تعز، إلى جانب اختطاف وإخفاء 11 شخصاً واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، موضحة أن خمسة من المختطفين أُخذوا من منازلهم ومحالهم التجارية في منطقة الكلائبة بمديرية المعافر، فيما اختُطف 6 مواطنين آخرين في مناطق الحجرية، بينهم كبار في السن ومرضى”.
وسجّل الفريق الميداني للشبكة اقتحام مليشيا الحوثي ومداهمتها 11 منزلاً ومحلاً تجارياً في المعافر ومناطق الحجرية، فيما تسبب القصف في تضرر 13 منزلاً، بينها 5 منازل دُمّرت كلياً إضافة إلى 7 مركبات.
وحذّرت الشبكة من أن القصف المتواصل والحصار يضاعفان معاناة سكان تعز، في ظل القيود المفروضة على حركة المدنيين وعرقلة دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية، موضحةً أن شحّ الإمدادات يهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم خدماتها، بالتزامن مع استقبال المصابين جراء القصف والقنص.
وطالبت الشبكة بالوقف الفوري للقصف والاعتداءات على المدنيين، ورفع القيود المفروضة على حركة السكان والإمدادات، والكشف عن أماكن احتجاز المختطفين والإفراج عنهم، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في تعز، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود، ودعم المستشفيات والمرافق الصحية.
وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب موقفاً دولياً حازماً يتناسب مع خطورتها، محذّرة من أن التعامل مع مليشيا الحوثي يجب ألا يؤدي إلى تجاهل معاناة المدنيين أو التساهل مع الجرائم المنسوبة إليها أو إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.