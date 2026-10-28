شبكة حقوقية يمنية توثّق ارتكاب مليشيا الحوثي 75 انتهاكاً في تعز خلال 48 ساعة

عدن-سانا‏

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيات الحوثي 75 جريمة وانتهاكاً ‏في محافظة تعز خلال الـ48 ساعة الماضية تراوحت بين القصف والقتل والاختطاف.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها في تقرير اليوم الأربعاء: “إن الانتهاكات ‏والجرائم الحوثية أسفرت عن مقتل 9 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة 24 آخرين، ‏بينهم 11 طفلاً، جراء القصف والقنص اللذين استهدفا المنازل والأحياء السكنية في ‏تعز، إلى جانب اختطاف وإخفاء 11 شخصاً واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، ‏موضحة أن خمسة من المختطفين أُخذوا من منازلهم ومحالهم التجارية في منطقة ‏الكلائبة بمديرية المعافر، فيما اختُطف 6 مواطنين آخرين في مناطق الحجرية، بينهم ‏كبار في السن ومرضى”.‏

وسجّل الفريق الميداني للشبكة اقتحام مليشيا الحوثي ومداهمتها 11 منزلاً ومحلاً تجارياً ‏في المعافر ومناطق الحجرية، فيما تسبب القصف في تضرر 13 منزلاً، بينها 5 ‏منازل دُمّرت كلياً إضافة إلى 7 مركبات.‏

وحذّرت الشبكة من أن القصف المتواصل والحصار يضاعفان معاناة سكان تعز، في ‏ظل القيود المفروضة على حركة المدنيين وعرقلة دخول المواد الغذائية والأدوية ‏والوقود والإمدادات الأساسية، موضحةً أن شحّ الإمدادات يهدد قدرة المستشفيات على ‏مواصلة تقديم خدماتها، بالتزامن مع استقبال المصابين جراء القصف والقنص.‏

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري للقصف والاعتداءات على المدنيين، ورفع القيود ‏المفروضة على حركة السكان والإمدادات، والكشف عن أماكن احتجاز المختطفين ‏والإفراج عنهم، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك ‏العاجل لحماية المدنيين في تعز، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود، ودعم ‏المستشفيات والمرافق الصحية.‏

وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب موقفاً دولياً حازماً يتناسب مع خطورتها، ‏محذّرة من أن التعامل مع مليشيا الحوثي يجب ألا يؤدي إلى تجاهل معاناة المدنيين أو ‏التساهل مع الجرائم المنسوبة إليها أو إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.‏