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باكستان تدعو إلى تسوية عادلة لقضية جامو وكشمير وفق قرارات الأمم المتحدة

photo 2026 10 27 17 45 22 باكستان تدعو إلى تسوية عادلة لقضية جامو وكشمير وفق قرارات الأمم المتحدة
وزارة الخارجية الباكستانية- صورة أرشيفية

إسلام أباد-سانا‏

جددت باكستان اليوم الثلاثاء تأكيد دعمها لسكان جامو وكشمير، داعيةً المجتمع الدولي ‏إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاع بما ينسجم ‏مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.‏

وشددت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان عبر منصة “إكس” على أهمية تكثيف الجهود ‏الدولية لدفع مسار الحل السلمي للقضية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في ‏المنطقة وفق الأطر القانونية والقرارات الدولية المعتمدة.‏

وتُعد قضية جامو وكشمير من أبرز القضايا الإقليمية العالقة في جنوب آسيا، إذ لا تزال ‏موضع خلاف بين الهند وباكستان منذ عقود، وتؤكد إسلام أباد ضرورة التوصل إلى ‏تسوية سلمية للنزاع وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.‏

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