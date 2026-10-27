باكستان تدعو إلى تسوية عادلة لقضية جامو وكشمير وفق قرارات الأمم المتحدة

إسلام أباد-سانا‏

جددت باكستان اليوم الثلاثاء تأكيد دعمها لسكان جامو وكشمير، داعيةً المجتمع الدولي ‏إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاع بما ينسجم ‏مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.‏

وشددت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان عبر منصة “إكس” على أهمية تكثيف الجهود ‏الدولية لدفع مسار الحل السلمي للقضية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في ‏المنطقة وفق الأطر القانونية والقرارات الدولية المعتمدة.‏

وتُعد قضية جامو وكشمير من أبرز القضايا الإقليمية العالقة في جنوب آسيا، إذ لا تزال ‏موضع خلاف بين الهند وباكستان منذ عقود، وتؤكد إسلام أباد ضرورة التوصل إلى ‏تسوية سلمية للنزاع وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.‏