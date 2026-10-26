أكسفورد للطاقة: الغاز الطبيعي المسال يحافظ على ميزته التنافسية في ‏النقل البحر

لندن-سانا‏

أكد “معهد أكسفورد للطاقة” أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يتمتّع بميزة ‏تنافسية في قطاع النقل البحري بعدما ساعدته بنيته التحتية المتطورة، ‏وتكلفته التنافسية على التحول إلى أبرز بدائل الوقود البحري.‏

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ونقلت شبكة “سي إن إن” عن معهد أكسفورد للطاقة قوله: إن الغاز ‏الطبيعي المسال لا يزال يتمتّع بميزة تنافسية في الامتثال التنظيمي على ‏المدى القريب، لكنها تتراجع مع تشديد قواعد خفض الانبعاثات واحتساب ‏تسرب الميثان وانبعاثاته غير المحترقة.‏

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع التكلفة الفعلية للغاز الطبيعي المسال ‏الأحفوري بعد احتساب الغرامات التنظيمية الأوروبية والعالمية من نحو 14 ‏دولاراً لكل غيغاغول حالياً إلى 19 دولاراً بحلول 2030، و36 دولاراً في ‌‏2036، قبل أن تصل إلى قرابة 98 دولاراً بحلول 2050.‏

ولفت إلى أنه في المقابل تُقدّر تكلفة الأمونيا الإلكترونية عام 2050 بنحو ‌‏19 دولاراً لكل غيغاغول، والميثانول الإلكتروني بنحو 25 دولاراً، والميثان ‏الإلكتروني بنحو 33 دولاراً.‏

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وبيّن المعهد أن الفجوة في التكلفة ستضع مالكي السفن أمام معضلة ‏استثمارية طويلة الأجل، تتضمن الاستفادة من منظومة جاهزة للتزود ‏بالغاز الطبيعي المسال، أو التحوط من ارتفاع تكاليف الامتثال وتراجع ‏القيمة الاقتصادية للسفن مع انتقال القطاع تدريجياً إلى أنواع وقود ‏منخفضة الكربون أو عديمة الانبعاثات.‏

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وأوضح أن الغاز الطبيعي المسال استفاد من مزيج من العوامل التنظيمية ‏والتكنولوجية والاستثمارية جعله يتقدم على البدائل الأخرى في سوق الوقود ‏البحري، حيث أسهم الحد العالمي لمحتوى الكبريت، الذي دخل حيز التنفيذ ‏عام 2020 بموجب اتفاقية “ماربول”، في تعزيز جاذبيته، بفضل انخفاض ‏محتواه من الكبريت وقدرته على تقليل انبعاثات بعض الملوثات.‏

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وبحسب بيانات أكسفورد للطاقة، فإن الطلب على السفن العاملة بالغاز ‏الطبيعي المسال والوقود المزدوج ظل قوياً، رغم تراجع الطلبيات الجديدة ‏على الوقود البديل عموماً، فقد طلب القطاع بناء 264 سفينة تعمل بالغاز ‏الطبيعي المسال خلال 2024، قبل أن ينخفض العدد إلى 188 سفينة في ‌‏2025.‏

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ووفق المعهد، فقد “سجّلت السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال 157 ‏طلباً، مقابل 47 سفينة تعمل بالميثانول، و19 بالغاز البترولي المسال، ‏وخمس بالأمونيا، في الفترة الممتدة من بداية العام الماضي وحتى شهر ‏تشرين الثاني 2025”.‏

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واستحوذت السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال على 79% من إجمالي ‏حمولة السفن الجديدة المطلوبة العاملة بالوقود البديل في 2025، ارتفاعاً ‏من 67% في 2024.‏

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وعلى صعيد الاستهلاك، يتوقع المعهد ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي ‏المسال المستخدم في التزود البحري من 3.7 ملايين طن في 2023 إلى ‏أكثر من 10 ملايين طن بحلول 2027، مع اختلاف التقديرات بين ‏المؤسسات البحثية.‏

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ويقول المعهد: إن الغاز الطبيعي المسال يظل أقل تكلفة من أنواع الوقود ‏الإلكتروني التي شملها النموذج خلال الفترة الحالية، بعد احتساب الغرامات ‏التنظيمية، ويشير إلى أنه في حال اقتصر التعرض على لائحة ‌‏«‏FuelEU Maritime‏»، فتصل التكلفة المقدرة إلى نحو 64 دولاراً لكل ‏غيغاغول بحلول 2050، بينما تصل إلى نحو 48 دولاراً في حال تطبيق ‏إطار المنظمة البحرية الدولية وحده.‏

ويقدّر المعهد تكاليف الوقود البحري المستدام في 2050 بنحو 19 دولاراً ‏لكل غيغاغول للأمونيا الإلكترونية، و25 دولاراً للميثانول الإلكتروني، ‏و33 دولاراً للميثان الإلكتروني، وبذلك، قد تبلغ تكلفة الامتثال المجمعة ‏للغاز الطبيعي المسال الأحفوري نحو خمسة أضعاف تكلفة الأمونيا ‏الإلكترونية، وأربعة أضعاف تكلفة الميثانول الإلكتروني، وثلاثة أضعاف ‏تكلفة الميثان الإلكتروني.‏

وبحسب افتراضات المعهد، فقد يصل الغاز الطبيعي المسال إلى نقطة ‏التعادل في التكلفة مع الأمونيا الإلكترونية في حدود عامي 2032 ‏و2033، أي خلال ثماني إلى تسع سنوات تقريباً، إلّا أن هذا التوقيت ‏ليس ثابتاً، إذ قد يأتي مبكراً بالنسبة إلى السفن ذات معدلات تسرب ‏الميثان الأعلى، أو التي تتعرض بدرجة أكبر للتنظيم الأوروبي، ويتأخر ‏بالنسبة إلى السفن الأكثر كفاءة أو القادرة على استخدام الميثان الحيوي.‏