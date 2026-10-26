الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى انتهاك للوضع ‏التاريخي والقانوني للقدس

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القدس المحتلة-سانا‏

أدانت فلسطين اليوم الإثنين اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ‏إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية ‏مشددة من قوات الاحتلال، معتبرة ذلك استخفافاً بمشاعر المسلمين وانتهاكاً ‏للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.‏

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على منصة “إكس”: ‏

إن فلسطين ترفض الاستفزازات المتكررة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية ‏والمسيحية، محذرة من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتدابير ‏الإسرائيلية الرامية إلى تطبيع الاقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني ‏في المسجد الأقصى.‏

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تصاعد الاعتداءات على ‏المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود ‏المشددة المفروضة على دخول المصلين، واحتجاز هوياتهم وإخضاعهم ‏للتفتيش، والتضييق على حرية العبادة، في انتهاك للحقوق التاريخية ‏والقانونية للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.‏

وشددت الخارجية على أن “هذه الممارسات الاستفزازية، التي تتزامن مع ‏الانتخابات الإسرائيلية، لن تغيّر الوضع القائم في القدس”، مؤكدة أن “‏إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة على المدينة ‏المقدسة أو أماكنها الدينية، وأن السيادة عليها تعود لدولة فلسطين ‏وعاصمتها القدس”.‏

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع مؤسساته، وعلى رأسها مجلس ‏الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، إلى التحرك

الجاد والفاعل لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون ‏الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق المقدسات في ‏القدس المحتلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني ‏من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف.‏

وكان بن غفير اقتحم في وقت سابق اليوم باحات المسجد الأقصى وسط ‏حراسة أمنية مشددة، وذلك عشية انتخابات “الكنيست” الإسرائيلي المقررة ‏غداً.‏