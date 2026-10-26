الجزائر تقرر إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية مصالح البلدين

الجزائر-سانا‏

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الإثنين، إرسال وحدات من الجيش إلى ‏النيجر، من أجل ضمان حماية المصالح المشتركة للبلدين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن الرئاسة قولها في بيان: “عملاً ‏بأحكام الدستور، وبناء على طلب السلطات النيجرية، وبعد تصديق ‏مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع قرر السيد عبد المجيد ‏تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع ‏الوطني إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر ‏من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة ‏الجزائرية-النيجرية”.‏

وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ‏صوت لصالح إرسال قوات من الجيش إلى مهمة عسكرية خارج الحدود ‏في النيجر.‏

وينص الدستور الجزائري على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقرِّر إرسال ‌‏وحدات من الجيش إلى خارج الحدود بعد تصديق البرلمان بأغلبية ثلثي ‌‏أعضاء كل غرفة من غرفتَي البرلمان.‏

وكانت الجزائر والنيجر وقعتا، الأربعاء الماضي، بروتوكول اتفاقٍ في ‏مجال ‏التعاون العسكري، وذلك في خطوة تأتي ضمن مساعي البلدين ‌‏لتعزيز التنسيق الثنائي في المجالين العسكري والأمني.‏