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الجزائر تقرر إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية مصالح البلدين

photo 2026 10 26 20 48 41 الجزائر تقرر إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية مصالح البلدين
الرئيس الجزائري عبد المجيد ‏تبون - الجزائر - وكالة الأنباء الجزائرية

الجزائر-سانا‏

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الإثنين، إرسال وحدات من الجيش إلى ‏النيجر، من أجل ضمان حماية المصالح المشتركة للبلدين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن الرئاسة قولها في بيان: “عملاً ‏بأحكام الدستور، وبناء على طلب السلطات النيجرية، وبعد تصديق ‏مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع قرر السيد عبد المجيد ‏تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع ‏الوطني إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر ‏من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة ‏الجزائرية-النيجرية”.‏

وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ‏صوت لصالح إرسال قوات من الجيش إلى مهمة عسكرية خارج الحدود ‏في النيجر.‏

وينص الدستور الجزائري على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقرِّر إرسال ‌‏وحدات من الجيش إلى خارج الحدود بعد تصديق البرلمان بأغلبية ثلثي ‌‏أعضاء كل غرفة من غرفتَي البرلمان.‏

وكانت الجزائر والنيجر وقعتا، الأربعاء الماضي، بروتوكول اتفاقٍ في ‏مجال ‏التعاون العسكري، وذلك في خطوة تأتي ضمن مساعي البلدين ‌‏لتعزيز التنسيق الثنائي في المجالين العسكري والأمني.‏

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