وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لرفع الحصار عن تعز ‏

عدن-سانا
أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الإثنين، أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية المدنيين، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى السكان.
وذكرت وكالة سبأ اليمنية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجرته الزوبة مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، أطلعته خلاله على تصعيد ميليشيا الحوثي وتداعياته الإنسانية والأمنية، ولا سيما الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الحيوية واستمرار حصار تعز.
وجددت الزوبة تضامن اليمن مع الأردن في مواجهة الإرهاب، معربةً عن تمنياتها للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده الثابت والداعم للشعب اليمني، مؤكداً استمرار تقديم أوجه الدعم لليمن بما يسهم في تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيه.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في وقت سابق اليوم، أن اعتداءات ميليشيا الحوثي في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنياً جراء القصف على المنازل والأعيان المدنية والقنص واستهداف سيارات الإسعاف.