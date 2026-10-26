الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لرفع الحصار عن تعز ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لرفع الحصار عن تعز ‏

photo 2026 10 26 19 18 36 وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لرفع الحصار عن تعز ‏
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة-عدن-الأناضول

عدن-سانا ‏

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الإثنين، أهمية تكثيف ‏الجهود العربية والدولية لحماية المدنيين، ورفع الحصار عن مدينة تعز، ‏وضمان وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى السكان.‏

وذكرت وكالة سبأ اليمنية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجرته الزوبة ‏مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، أطلعته خلاله على تصعيد ميليشيا ‏الحوثي وتداعياته الإنسانية والأمنية، ولا سيما الاعتداءات على المدنيين ‏والمنشآت الحيوية واستمرار حصار تعز.‏

وجددت الزوبة تضامن اليمن مع الأردن في مواجهة الإرهاب، معربةً عن ‏تمنياتها للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.‏

من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده الثابت والداعم للشعب ‏اليمني، مؤكداً استمرار تقديم أوجه الدعم لليمن بما يسهم في تحقيق ‏الاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيه.‏

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في وقت سابق اليوم، أن اعتداءات ‏ميليشيا الحوثي في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، أسفرت عن مقتل ‏وإصابة أكثر من 250 مدنياً جراء القصف على المنازل والأعيان المدنية ‏والقنص واستهداف سيارات الإسعاف.‏

الخارجية الصينية: بكين تعارض بشدة أي إجراء فلبيني يمس سيادتها وحقوقها
تواصل الإدانات لحادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب
بعثة فلسطين في جنيف تحذر من موجة تهجير قسري بالضفة وتدعو لتحرك دولي عاجل
الحزب الحاكم في مولدوفا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية
مسيّرة “قزل إلما” التركية تنجح بتسجيل سابقة عالمية في تاريخ الطيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك