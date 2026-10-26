وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لرفع الحصار عن تعز ‏

عدن-سانا ‏

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الإثنين، أهمية تكثيف ‏الجهود العربية والدولية لحماية المدنيين، ورفع الحصار عن مدينة تعز، ‏وضمان وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى السكان.‏

وذكرت وكالة سبأ اليمنية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجرته الزوبة ‏مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، أطلعته خلاله على تصعيد ميليشيا ‏الحوثي وتداعياته الإنسانية والأمنية، ولا سيما الاعتداءات على المدنيين ‏والمنشآت الحيوية واستمرار حصار تعز.‏

وجددت الزوبة تضامن اليمن مع الأردن في مواجهة الإرهاب، معربةً عن ‏تمنياتها للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.‏

من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده الثابت والداعم للشعب ‏اليمني، مؤكداً استمرار تقديم أوجه الدعم لليمن بما يسهم في تحقيق ‏الاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيه.‏

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في وقت سابق اليوم، أن اعتداءات ‏ميليشيا الحوثي في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، أسفرت عن مقتل ‏وإصابة أكثر من 250 مدنياً جراء القصف على المنازل والأعيان المدنية ‏والقنص واستهداف سيارات الإسعاف.‏