الاحتلال يواصل عدوانه في الضفة الغربية ويصعّد حملات الاعتقال والهدم

القدس المحتلة-سانا
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها العدوان المتواصل على مناطق في مدينة الخليل وسط تصاعد في الاعتقالات وتفتيش المنازل، وتشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد العائلات المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق في مدينة الخليل منذ يوم الجمعة الماضي وصل إلى 619 عائلة، فيما أُجبر نحو 3971 على النزوح قسراً عن منازلهم، واعتُقل 85 مواطناً.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في قلقيلية والقدس واعتقلت 3 فلسطينيين، فيما تواصل لليوم الرابع على التوالي، إغلاق طرق ومداخل في بيت لحم، ما يعيق تنقل الفلسطينيين بين البلدات والقرى ومركز المدينة.
وفي جنين، جرف جنود الاحتلال مساحات من الأراضي في منطقة “واد اللزّام” ببلدة قباطية جنوب المدينة لشق طريق استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي عرابة بالمستوطنات المقامة في المنطقة، مروراً ببلدتي مركة ومسلية.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية أن هذه الأعمال تأتي بعد نحو شهرين من إصدار حكومة الاحتلال 15 قراراً بـ”وضع اليد” على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 178 دونماً، لشق طريق استيطاني بطول نحو 11.5 كيلومتراً، لربط مستوطنتين.
كما هدم الاحتلال منشآت زراعية وتجارية قرب قرية حداد السياحية جنوب جنين، تشمل غرفاً زراعية ومعرضاً للسيارات ومتنزهاً وبيوتاً بلاستيكية.
90 أسيرة في معتقلات الاحتلال
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 90 امرأة، يتعرضن لانتهاكات وجرائم ممنهجة داخل السجون ومراكز التحقيق، مشيرةً إلى تفاقم أوضاعهن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وانتشار مرض الجرب بين الأسيرات في ظل الحرمان من العلاج ومستلزمات النظافة.
وأضافت المؤسسات، في بيان صدر اليوم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أنها وثقت أكثر من 810 حالات اعتقال لنساء فلسطينيات منذ السابع من تشرين الأول 2023، في الضفة الغربية، والأراضي المحتلة عام 1948، وكانت آخرهن الفتاة مرح الزعاقيق التي اعتُقلت اليوم من الخليل، فيما لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن عدد النساء المعتقلات من قطاع غزة.
341 عملية هدم في 6 أشهر
وثقت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، طالت 740 منشأةً ومنزلاً، وتسببت بتضرر 923 فلسطينياً بينهم 546 طفلاً.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال أصدر 254 إخطاراً جديداً بالهدم أو وقف البناء خلال الفترة ذاتها، مبينةً أن هذه الإجراءات تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفلسطينية، وتهدد حقها في السكن، وتدفع بعضها إلى الرحيل أو الامتناع عن الاستثمار في ممتلكاتها خشية الهدم أو المصادرة.