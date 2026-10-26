الاحتلال يواصل عدوانه في الضفة الغربية ويصعّد حملات الاعتقال والهدم

القدس المحتلة-سانا ‏

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة ‏الغربية، بما فيها العدوان المتواصل على مناطق في مدينة الخليل وسط ‏تصاعد في الاعتقالات وتفتيش المنازل، وتشديد القيود المفروضة على ‏حركة الفلسطينيين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد العائلات المتضررة جراء عدوان ‏الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق في مدينة الخليل منذ يوم ‏الجمعة الماضي وصل إلى 619 عائلة، فيما أُجبر نحو 3971 على النزوح ‏قسراً عن منازلهم، واعتُقل 85 مواطناً.‏

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في قلقيلية والقدس واعتقلت 3 ‏فلسطينيين، فيما تواصل لليوم الرابع على التوالي، إغلاق طرق ومداخل ‏في بيت لحم، ما يعيق تنقل الفلسطينيين بين البلدات والقرى ومركز ‏المدينة.‏

وفي جنين، جرف جنود الاحتلال مساحات من الأراضي في منطقة “واد ‏اللزّام” ببلدة قباطية جنوب المدينة لشق طريق استيطاني يربط المستوطنات ‏المقامة على أراضي عرابة بالمستوطنات المقامة في المنطقة، مروراً ببلدتي ‏مركة ومسلية.‏

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وأكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية أن هذه ‏الأعمال تأتي بعد نحو شهرين من إصدار حكومة الاحتلال 15 قراراً بـ‏”وضع اليد” على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 178 دونماً، لشق طريق ‏استيطاني بطول نحو 11.5 كيلومتراً، لربط مستوطنتين.‏

‏ كما هدم الاحتلال منشآت زراعية وتجارية قرب قرية حداد السياحية ‏جنوب ‌‏جنين، تشمل غرفاً زراعية ومعرضاً للسيارات ومتنزهاً وبيوتاً ‏بلاستيكية.‏

‏ 90 أسيرة في معتقلات الاحتلال ‏

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ‏اعتقال أكثر ‏من 90 امرأة، يتعرضن لانتهاكات وجرائم ممنهجة داخل ‏السجون ‏ومراكز التحقيق، مشيرةً إلى تفاقم أوضاعهن منذ بدء حرب الإبادة ‏الجماعية، ‏وانتشار مرض الجرب بين الأسيرات في ظل الحرمان من ‏العلاج ومستلزمات ‏النظافة.‏

وأضافت المؤسسات، في بيان صدر اليوم بمناسبة اليوم الوطني ‏للمرأة ‏الفلسطينية، أنها وثقت أكثر من 810 حالات اعتقال ‏لنساء فلسطينيات ‏منذ السابع من تشرين الأول 2023، في الضفة ‏الغربية، والأراضي ‏المحتلة عام 1948، وكانت آخرهن الفتاة ‏مرح الزعاقيق التي اعتُقلت اليوم ‏من الخليل، فيما لا تتوفر إحصاءات دقيقة ‏بشأن عدد النساء المعتقلات ‏من قطاع غزة.‏

‏341 عملية هدم في 6 أشهر

وثقت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، خلال ‏النصف الأول من العام الجاري، طالت 740 منشأةً ومنزلاً، وتسببت ‏بتضرر 923 فلسطينياً بينهم 546 طفلاً.‏

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وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال أصدر 254 إخطاراً جديداً بالهدم أو وقف ‏البناء خلال الفترة ذاتها، مبينةً أن هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ‏الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفلسطينية، وتهدد حقها في السكن، وتدفع ‏بعضها إلى الرحيل أو الامتناع عن الاستثمار في ممتلكاتها خشية الهدم ‏أو المصادرة.‏