لجنة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة في الضفة الغربية ‏

جنيف-سانا‏

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين: إن ‏إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ‏المحتلة، من بينها جريمة “الإبادة”، وتواصل تنفيذ إبادة جماعية في قطاع ‏غزة.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، أن اللجنة خلصت في أحدث تقرير أصدرته إلى ‏أن “إسرائيل ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في ‏الإبادة والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على ‏دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني”.‏

وأشارت اللجنة إلى التدهور الحاد في الوضع بالضفة الغربية منذ السابع ‏من تشرين الأول عام 2023، مبينة أن إسرائيل تشنّ مذّاك “هجوماً معمماً ‏وممنهجاً ضد المدنيين، عبر ‏عمليات عسكرية يعززها عنف مستمر من ‏قبل المستوطنين”.‏

ورأى رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار في بيان أن ‌‏”عمليات القتل ‏والإصابات المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى ‏تدمير ‏المساكن في الضفة الغربية، مقترنة بإنكار إسرائيل المستمر لتحمّل ‌‏المسؤولية، وتندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة الفلسطينيين ‌‏وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم”.‏

وأضاف: “في الوقت نفسه، لا يزال توسيع إسرائيل سيطرتها على أراضي ‌‏غزة يتسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون ‌‏من الخط الأصفر (الذي يحدد المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات ‌‏الإسرائيلية) أو يعبرونه”.‏

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتهمت في الرابع من ‏أيلول الماضي ‏الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني ‏من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك ‏يثير مخاوف من “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.‏

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في كانون الثاني عام 2024 قراراً ‏أمرت فيه إسرائيل بمنع أي عمل يُعَدّ إبادة جماعية في غزة، منبهة إلى ‌‏”خطر حقيقي ووشيك” بوقوع “ضرر لا يمكن تعويضه” بحق الفلسطينيين.‏