باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية وتؤكد التزامها بـ”حلف مكة”

إسلام آباد-سانا



أدانت باكستان، اليوم الإثنين، اعتداءات ميليشيا الحوثي على عدد‏ من مناطق المملكة العربية السعودية، وأكدت مجدداً تضامنها الراسخ معها، والتزامها التام بـ”حلف مكة” الدفاعي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية: إن هذه الاعتداءات المدانة تُعد انتهاكاً جسيماً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتكشف عن استخفاف صارخ بحرمة “أقدس المواقع في الإسلام” وبسلامة المدنيين.



كما أشاد بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لهذه الاعتداءات.



وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أول أمس، اعتراض ‌‏صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏