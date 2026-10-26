إصابة ثلاثة أشخاص جراء انجراف سفينة قبالة سواحل هولندا

أمستردام-سانا

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أصيب ثلاثة أشخاص، مساء أمس الأحد، جرّاء فقدان السيطرة على سفينة وانجرافها ‏نتيجة الأحوال الجوية العاصفة، قبالة جزيرة شيرمونيكوغ الهولندية.‏

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية “‏NOS‏” عن خفر السواحل قوله: إنّ السفينة “يو ‏إتش إل فريدوم” التي ترفع علم البرتغال، جنحت قليلاً وانجرفت بعد انزلاق المرساة في ‏قاع البحر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 بحاراً، استدعت ‏حالة اثنين منهم نقلهم بمروحية تابعة للخفر إلى المستشفى، ولم يُكشف عن مدى خطورة ‏إصاباتهما.‏

يشار إلى أنّ السفينة “يو إتش إل فريدوم”، يبلغ طولها حوالي 150 متراً، وصُممت ‏خصيصاً لنقل الأحمال الثقيلة جداً، مثل الآلات الضخمة أو مكونات مزارع الرياح.‏