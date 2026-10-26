الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: إصابة ثلاثة أشخاص جراء انجراف سفينة قبالة سواحل هولندا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إصابة ثلاثة أشخاص جراء انجراف سفينة قبالة سواحل هولندا

photo 2026 10 26 11 13 08 إصابة ثلاثة أشخاص جراء انجراف سفينة قبالة سواحل هولندا
سفينة "يو ‏إتش إل فريدوم"-NOS‏

أمستردام-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص، مساء أمس الأحد، جرّاء فقدان السيطرة على سفينة وانجرافها ‏نتيجة الأحوال الجوية العاصفة، قبالة جزيرة شيرمونيكوغ الهولندية.‏

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية “‏NOS‏” عن خفر السواحل قوله: إنّ السفينة “يو ‏إتش إل فريدوم” التي ترفع علم البرتغال، جنحت قليلاً وانجرفت بعد انزلاق المرساة في ‏قاع البحر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 بحاراً، استدعت ‏حالة اثنين منهم نقلهم بمروحية تابعة للخفر إلى المستشفى، ولم يُكشف عن مدى خطورة ‏إصاباتهما.‏

يشار إلى أنّ السفينة “يو إتش إل فريدوم”، يبلغ طولها حوالي 150 متراً، وصُممت ‏خصيصاً لنقل الأحمال الثقيلة جداً، مثل الآلات الضخمة أو مكونات مزارع الرياح.‏

اليونيسف تطالب بالإجلاء الفوري لأكثر من 25 رضيعاً في حضّانات غزة
إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم إيراني على منطقة صناعية في الإمارات
البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الأمم المتحدة تطالب بدخول محققين دوليين إلى غزة بعد اكتشاف مئات الجثث تحت ‏الأنقاض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك