إصابة ثلاثة أشخاص جراء انجراف سفينة قبالة سواحل هولندا

أمستردام-سانا
أصيب ثلاثة أشخاص، مساء أمس الأحد، جرّاء فقدان السيطرة على سفينة وانجرافها نتيجة الأحوال الجوية العاصفة، قبالة جزيرة شيرمونيكوغ الهولندية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية “NOS” عن خفر السواحل قوله: إنّ السفينة “يو إتش إل فريدوم” التي ترفع علم البرتغال، جنحت قليلاً وانجرفت بعد انزلاق المرساة في قاع البحر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 بحاراً، استدعت حالة اثنين منهم نقلهم بمروحية تابعة للخفر إلى المستشفى، ولم يُكشف عن مدى خطورة إصاباتهما.
يشار إلى أنّ السفينة “يو إتش إل فريدوم”، يبلغ طولها حوالي 150 متراً، وصُممت خصيصاً لنقل الأحمال الثقيلة جداً، مثل الآلات الضخمة أو مكونات مزارع الرياح.