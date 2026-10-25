هيئة مقاومة الجدار: 482 اعتداءً للمستوطنين على موسم الزيتون بالضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجيل 482 اعتداءً ‏نفذها مستوطنون إسرائيليون على موسم الزيتون في الضفة الغربية، منذ ‏بدء الموسم، وحتى اليوم الأحد.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ‏الاعتداءات طالت مناطق تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، ‏وترافقت مع إجراءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحدّ من وصول ‏المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم.‏

وأشارت الهيئة إلى أن استهداف موسم الزيتون، ولا سيما في المناطق ‏المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، يشكّل ضغطاً متكرراً على ‏المزارعين، ويحدّ من قدرتهم على استثمار أراضيهم والحفاظ على ‏وجودهم فيها.‏

وفي سياق متصل، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في ‏الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ونفذت حملات اقتحام واعتقال ‏طالت 22 فلسطينياً في محافظتي الخليل وبيت لحم، بالتزامن مع إقامة ‏بؤرتين استيطانيتين جديدتين جنوب الخليل.‏