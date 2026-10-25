الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: هيئة مقاومة الجدار: 482 اعتداءً للمستوطنين على موسم الزيتون بالضفة ‏الغربية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

هيئة مقاومة الجدار: 482 اعتداءً للمستوطنين على موسم الزيتون بالضفة ‏الغربية

thumbs b c 17d5e6e002ccf0697bcce2bad35921eb هيئة مقاومة الجدار: 482 اعتداءً للمستوطنين على موسم الزيتون بالضفة ‏الغربية
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجيل 482 اعتداءً ‏نفذها مستوطنون إسرائيليون على موسم الزيتون في الضفة الغربية، منذ ‏بدء الموسم، وحتى اليوم الأحد-الأناضول

القدس المحتلة-سانا‏

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجيل 482 اعتداءً ‏نفذها مستوطنون إسرائيليون على موسم الزيتون في الضفة الغربية، منذ ‏بدء الموسم، وحتى اليوم الأحد.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ‏الاعتداءات طالت مناطق تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، ‏وترافقت مع إجراءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحدّ من وصول ‏المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم.‏

وأشارت الهيئة إلى أن استهداف موسم الزيتون، ولا سيما في المناطق ‏المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، يشكّل ضغطاً متكرراً على ‏المزارعين، ويحدّ من قدرتهم على استثمار أراضيهم والحفاظ على ‏وجودهم فيها.‏

وفي سياق متصل، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في ‏الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ونفذت حملات اقتحام واعتقال ‏طالت 22 فلسطينياً في محافظتي الخليل وبيت لحم، بالتزامن مع إقامة ‏بؤرتين استيطانيتين جديدتين جنوب الخليل.‏

كالاس: بروتوكول أمني مقترح لتعزيز تنسيق الاتحاد الأوروبي في حالات الطوارئ
دي لا إسبريا يفوز بالانتخابات الرئاسية الكولومبية بفارق ضئيل على منافسه ‏اليساري
ترامب ينتقد مجدداً المستشار الألماني ويدعوه للتركيز على أوضاع بلاده
أمير قطر: ما يجري في غزة إبادة جماعية والشرعية الدولية عاجزة أمام مأساة فلسطين
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز الشراكة مع كوريا الجنوبية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك