هيئة مقاومة الجدار: 482 اعتداءً للمستوطنين على موسم الزيتون بالضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجيل 482 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون على موسم الزيتون في الضفة الغربية، منذ بدء الموسم، وحتى اليوم الأحد.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاعتداءات طالت مناطق تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وترافقت مع إجراءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحدّ من وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
وأشارت الهيئة إلى أن استهداف موسم الزيتون، ولا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، يشكّل ضغطاً متكرراً على المزارعين، ويحدّ من قدرتهم على استثمار أراضيهم والحفاظ على وجودهم فيها.
وفي سياق متصل، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ونفذت حملات اقتحام واعتقال طالت 22 فلسطينياً في محافظتي الخليل وبيت لحم، بالتزامن مع إقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين جنوب الخليل.