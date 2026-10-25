الكويت تدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على السعودية

الكويت-عدن-سانا
أدانت دولة الكويت بشدة، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، مجدِّدة تضامنها معها ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس: إن محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصاروخين باليستيين يمثل تعدياً سافراً على حرمة المقدسات الإسلامية، واستهانةً بمكانتها الدينية، ومساساً بمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لسيادة المملكة، وخرقاً للقانون الدولي.
وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها، وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما ومشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزّأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اليمن تجدد تضامنها مع السعودية
بدورها، أشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إلى أن اعتداءات ميليشيا الحوثي تمثّل انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها، مشددة على أن تعريض مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأهلهما وقاصديهما للخطر مساس بحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات تعد امتداداً لنهج عدواني طال في الداخل اليمني قصر معاشيق ومطارَي عدن والريان، والأحياء السكنية ومخيمات النازحين في تعز ولحج ومأرب، ما يكشف استهتار ميليشيا الحوثي بحياة المدنيين وتهديدها لأمن اليمن وجواره.
وجددت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمها للإجراءات التي تتخذها، وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها ومقدساتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدةً أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزّأ.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتواصل ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على السعودية، في وقت توالت فيه الإدانات العربية والإسلامية للهجمات التي استهدفت مناطق تضم أماكن مقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعياناً مدنية، مع دعوات إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الاعتداءات والحد من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.