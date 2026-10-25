الكويت تدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على السعودية

الكويت-عدن-سانا‏

أدانت دولة الكويت بشدة، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي ‏على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، مجدِّدة تضامنها معها ‌‏ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.‏

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس: إن محاولة ‏استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصاروخين باليستيين يمثل تعدياً ‏سافراً على حرمة المقدسات الإسلامية، واستهانةً بمكانتها الدينية، ومساساً ‏بمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لسيادة المملكة، وخرقاً للقانون الدولي.‏

وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة، ودعمها لكل الإجراءات التي ‏تتخذها لصون سيادتها وأمنها، وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على ‏حرمتهما ومشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزّأ من أمن دولة الكويت ‏وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏

اليمن تجدد تضامنها مع السعودية

بدورها، أشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إلى أن اعتداءات ‏ميليشيا الحوثي تمثّل انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها ‏واستقرارها، مشددة على أن تعريض مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة ‏وأهلهما وقاصديهما للخطر مساس بحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر ‏المسلمين في أنحاء العالم.‏

وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات تعد امتداداً لنهج عدواني طال في الداخل ‏اليمني قصر معاشيق ومطارَي عدن والريان، والأحياء السكنية ومخيمات ‏النازحين في تعز ولحج ومأرب، ما يكشف استهتار ميليشيا الحوثي بحياة ‏المدنيين وتهديدها لأمن اليمن وجواره.‏

وجددت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، ‏ودعمها للإجراءات التي تتخذها، وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها ‏ومقدساتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدةً أن أمن البلدين كلٌّ لا ‏يتجزّأ.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس سقوط شظايا اعتراض ‌‏صاروخين ‌‏باليستيين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏

وتواصل ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على السعودية، في وقت توالت فيه ‌‏الإدانات العربية والإسلامية للهجمات التي استهدفت مناطق تضم أماكن ‌‏مقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعياناً مدنية، مع دعوات إلى اتخاذ ‌‏موقف دولي حازم لوقف هذه الاعتداءات والحد من تداعياتها على أمن ‌‏المنطقة واستقرارها.‏