التربية الفلسطينية تدعو لتوفير حماية للطلاب والمعلمين ووقف انتهاكات الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا



طالبت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للأطفال والطلبة، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهم.



وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضحت الوزارة أن “10 طلاب ومعلمين فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة، خلال الفترة من 18 إلى 24 تشرين الأول 2026، جراء إطلاق النار وقصف الاحتلال على المناطق السكنية”.



كما أشارت الوزارة إلى أن الطفلة فاطمة البيوك البالغة من العمر 8 أعوام وهي الناجية الوحيدة من أسرتها التي أُبيدت بالكامل إثر قصف منزلها أواخر عام 2023، توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها قبل أيام جراء نيران الاحتلال شرق دير البلح.



وكانت الوزارة أعلنت في السابع من تشرين الأول الجاري مقتل أكثر من 22 ألفاً ‏من الطلبة والكوادر التعليمية، وتدمير عشرات المدارس والجامعات، منذ بدء حرب ‏الإبادة الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023.